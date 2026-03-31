Courtisé sur trois continents et par son ancien rival : retour sur le mercato estival agité de Kevin De Bruyne

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Après dix années à Manchester City, Kevin De Bruyne a vécu un mercato estival particulièrement mouvementé. Il a finalement opté pour le Napoli, malgré de l'intérêt venu de trois continents différents.

Dès l'annonce de son départ de Manchester City, bien avant le terme de la saison, Kevin De Bruyne a reçu de l'intérêt des États-Unis, et notamment de Chicago Fire, club de la ville dans laquelle les Diables Rouges affronteront le Mexique cette nuit en match amical.

Une option qui ne l'a jamais convaincu, principalement pour des raisons sportives. De Bruyne souhaitait continuer à jouer au plus haut niveau, avec la Coupe du monde en ligne de mire. C'est pourquoi la MLS, dans son ensemble, ne l'a pas séduite, lui qui avait visionné attentivement plusieurs matchs pour se faire une idée concrète de ce qu'il y aurait trouvé.

Un transfert à l'Inter Miami a pourtant un temps semblé envisageable. La perspective de jouer aux côtés de Lionel Messi était attirante, mais des contraintes liées au salaire et au quota de joueurs étrangers ont finalement eu raison de cette option.

Pourquoi Kevin De Bruyne a choisi de signer au Napoli ?

L'Arabie saoudite a également été envisagée, mais rapidement écartée par Kevin De Bruyne. Malgré les possibilités financières hors du commun, le médian offensif n'a pas jugé le niveau sportif de la Saudi Pro League suffisamment attractif.


C'est donc vers l'Europe que le joueur de 34 ans s'est à nouveau tourné. Des clubs comme la Juventus et Liverpool ont manifesté leur intérêt, mais c'est Naples qui offrait la solution la plus avantageuse. L'ambition sportive, la qualité de vie et la stabilité ont fait pencher la balance en faveur des Napolitains.

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