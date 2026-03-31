Plus de séries, moins d'équipes ? Le projet de réforme des D2 et D3 ACFF bientôt voté

Une grande réforme des D2 et D3 ACFF pourrait avoir lieu à compter de la saison 2027-2028. Les textes seront soumis au vote du Conseil Supérieur national ce 13 avril.

Va-t-on encore assister à un changement majeur dans le football amateur francophone ? On en prend en tout cas la direction, même si la décision finale ne sera pas rendue avant deux semaines.

En effet, un projet est actuellement étudié, visant à réformer les séries de D2 et de D3 ACFF. Les textes seront soumis au vote du prochain Conseil Supérieur national, le 13 avril, écrivent nos confrères de Sudinfo.

Concrètement, à compter de la saison 2027-2028, on pourrait compter deux séries de D2 ACFF, contre une seule aujourd'hui, et trois séries de D3 ACFF, contre deux à l'heure actuelle.

Plus de plus petites séries en D2 et D3 ACFF dès 2027-2028 ?

Ces séries seraient toutes composées de douze équipes, avec des Play-Offs au bout du chemin. Les six premiers se battraient alors pour le titre et la promotion à l'échelon supérieur, et les six derniers pour leur maintien.



Un mode de fonctionnement similaire à la D1 ACFF actuelle, où les points sont divisés par deux à l'issue de la phase classique. Le football amateur tend donc à ajouter des Play-Offs, là où le monde professionnel est en train de les supprimer.