Plus de séries, moins d'équipes ? Le projet de réforme des D2 et D3 ACFF bientôt voté

Plus de séries, moins d'équipes ? Le projet de réforme des D2 et D3 ACFF bientôt voté
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Une grande réforme des D2 et D3 ACFF pourrait avoir lieu à compter de la saison 2027-2028. Les textes seront soumis au vote du Conseil Supérieur national ce 13 avril.

Va-t-on encore assister à un changement majeur dans le football amateur francophone ? On en prend en tout cas la direction, même si la décision finale ne sera pas rendue avant deux semaines.

En effet, un projet est actuellement étudié, visant à réformer les séries de D2 et de D3 ACFF. Les textes seront soumis au vote du prochain Conseil Supérieur national, le 13 avril, écrivent nos confrères de Sudinfo.

Concrètement, à compter de la saison 2027-2028, on pourrait compter deux séries de D2 ACFF, contre une seule aujourd'hui, et trois séries de D3 ACFF, contre deux à l'heure actuelle.

Plus de plus petites séries en D2 et D3 ACFF dès 2027-2028 ?

Ces séries seraient toutes composées de douze équipes, avec des Play-Offs au bout du chemin. Les six premiers se battraient alors pour le titre et la promotion à l'échelon supérieur, et les six derniers pour leur maintien.


Un mode de fonctionnement similaire à la D1 ACFF actuelle, où les points sont divisés par deux à l'issue de la phase classique. Le football amateur tend donc à ajouter des Play-Offs, là où le monde professionnel est en train de les supprimer.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot

Plus de news

🎥 Luis Díaz n'a qu'à prendre note : Vincent Kompany montre encore pourquoi il est tant apprécié au Bayern

🎥 Luis Díaz n'a qu'à prendre note : Vincent Kompany montre encore pourquoi il est tant apprécié au Bayern

12:20
Courtisé sur trois continents et par son ancien rival : retour sur le mercato estival agité de Kevin De Bruyne

Courtisé sur trois continents et par son ancien rival : retour sur le mercato estival agité de Kevin De Bruyne

12:00
Un Diablotin dans une cage dorée : il ne joue jamais en championnat, mais toujours en Ligue des Champions Analyse

Un Diablotin dans une cage dorée : il ne joue jamais en championnat, mais toujours en Ligue des Champions

11:40
La fédération argentine et son président mis en examen : gros troubles à moins de trois mois du Mondial

La fédération argentine et son président mis en examen : gros troubles à moins de trois mois du Mondial

11:00
Rudi Garcia prend la défense de Romelu Lukaku, boudé par Naples : "La même chose que Francesco Totti"

Rudi Garcia prend la défense de Romelu Lukaku, boudé par Naples : "La même chose que Francesco Totti"

10:30
Chez les Diablotins, Gill Swerts note le positif... jusqu'à occulter la réalité ?

Chez les Diablotins, Gill Swerts note le positif... jusqu'à occulter la réalité ?

10:00
Un ancien joueur de Gand souffre de la maladie de Charcot... mais reste dans le monde du football

Un ancien joueur de Gand souffre de la maladie de Charcot... mais reste dans le monde du football

09:30
Poursuivi par la justice, Radja Nainggolan brise le silence : "Je voyais les choses différemment"

Poursuivi par la justice, Radja Nainggolan brise le silence : "Je voyais les choses différemment"

09:00
Débuts internationaux à 30 ans pour cet ancien d'Anderlecht, en bonne voie pour jouer la Coupe du monde

Débuts internationaux à 30 ans pour cet ancien d'Anderlecht, en bonne voie pour jouer la Coupe du monde

08:30
Tout a changé pour Nicolas Raskin chez les Diables : "Je ne figurais même pas dans une liste de 150 joueurs"

Tout a changé pour Nicolas Raskin chez les Diables : "Je ne figurais même pas dans une liste de 150 joueurs"

08:00
1
Légende d'Anderlecht et du Beerschot, Juan Lozano victime d'une grave hémorragie cérébrale

Légende d'Anderlecht et du Beerschot, Juan Lozano victime d'une grave hémorragie cérébrale

07:40
"Continuer à expérimenter" : Rudi Garcia promet de nombreux changements chez les Diables face au Mexique

"Continuer à expérimenter" : Rudi Garcia promet de nombreux changements chez les Diables face au Mexique

07:20
Ce mardi, le football belge peut trembler : l'AG de la Pro League sera cruciale

Ce mardi, le football belge peut trembler : l'AG de la Pro League sera cruciale

07:00
Un coach belge pas prolongé en D2 néerlandaise... alors qu'il peut encore monter en Eredivisie

Un coach belge pas prolongé en D2 néerlandaise... alors qu'il peut encore monter en Eredivisie

06:30
Teddy Teuma manquera bien le début des Playoffs 2... et plusieurs semaines de compétition

Teddy Teuma manquera bien le début des Playoffs 2... et plusieurs semaines de compétition

06:00
1
Thorgan Hazard prolongera-t-il à Anderlecht ? La balle est dans son camp !

Thorgan Hazard prolongera-t-il à Anderlecht ? La balle est dans son camp !

23:00
Voici le coach qui devra sauver Tottenham du cataclysme de la relégation

Voici le coach qui devra sauver Tottenham du cataclysme de la relégation

22:30
Affaire Emiliano Sala : le verdict est tombé, le FC Nantes souffle

Affaire Emiliano Sala : le verdict est tombé, le FC Nantes souffle

22:00
Drôle de retournement de situation pour Nicolo Tresoldi, dragué par une troisième fédération !

Drôle de retournement de situation pour Nicolo Tresoldi, dragué par une troisième fédération !

21:40
Défaite en amical pour les Diablotins face aux Pays-Bas

Défaite en amical pour les Diablotins face aux Pays-Bas

21:20
"Pas de plan B" : la Belgique affrontera bien l'Iran, si ça ne tient qu'à Gianni Infantino

"Pas de plan B" : la Belgique affrontera bien l'Iran, si ça ne tient qu'à Gianni Infantino

21:00
Une nuit de football avant Mexique-Belgique : l'Italie et le Congo feront-ils la fête avec les Diables ?

Une nuit de football avant Mexique-Belgique : l'Italie et le Congo feront-ils la fête avec les Diables ?

20:40
Aux Pays-Bas aussi, le Maroc fait parler : "Les Marocains qui ne sont pas assez bons iront jouer là-bas"

Aux Pays-Bas aussi, le Maroc fait parler : "Les Marocains qui ne sont pas assez bons iront jouer là-bas"

20:20
C'est officiel : le second club de la ville d'Eupen quitte les divisions nationales

C'est officiel : le second club de la ville d'Eupen quitte les divisions nationales

20:00
OFFICIEL : un joueur de Vincent Kompany quittera le Bayern en fin de saison

OFFICIEL : un joueur de Vincent Kompany quittera le Bayern en fin de saison

19:30
Nouvelle inquiétude ? Un Diable Rouge à nouveau opéré

Nouvelle inquiétude ? Un Diable Rouge à nouveau opéré

19:00
Avantage au Mexique ? La Belgique peut remettre les équipes "à égalité" mardi

Avantage au Mexique ? La Belgique peut remettre les équipes "à égalité" mardi

18:40
"Cette année, nous allons surprendre beaucoup de monde" : Toumani Camara convaincu du potentiel de la Belgique

"Cette année, nous allons surprendre beaucoup de monde" : Toumani Camara convaincu du potentiel de la Belgique

18:20
La MLS peut-elle séduire des stars belges comme Kevin De Bruyne ou Thibaut Courtois ? Hugo Cuypers répond

La MLS peut-elle séduire des stars belges comme Kevin De Bruyne ou Thibaut Courtois ? Hugo Cuypers répond

18:00
Un coach récemment ciblé par Anderlecht quitte son club

Un coach récemment ciblé par Anderlecht quitte son club

17:30
Radja Nainggolan s'associe à Stijn Stijnen et Olivier Deschacht pour un nouveau projet

Radja Nainggolan s'associe à Stijn Stijnen et Olivier Deschacht pour un nouveau projet

17:00
"Si l'Italie a peur d'affronter le Pays de Galles, c'est qu'il y a un problème" : Dzeko surpris de l'Italie

"Si l'Italie a peur d'affronter le Pays de Galles, c'est qu'il y a un problème" : Dzeko surpris de l'Italie

16:30
Un ancien buteur du Sporting de Charleroi marque pour ses débuts avec son équipe nationale

Un ancien buteur du Sporting de Charleroi marque pour ses débuts avec son équipe nationale

16:00
"Catastrophique" : l'OM s'apprête à dévoiler un nouveau logo... qui ne fait pas l'unanimité

"Catastrophique" : l'OM s'apprête à dévoiler un nouveau logo... qui ne fait pas l'unanimité

15:30
OFFICIEL : le Bayern mise sur l'avenir avec un jeune talent né en 2010

OFFICIEL : le Bayern mise sur l'avenir avec un jeune talent né en 2010

15:00
Un Mexique déforcé à quelques mois de son Mondial : ce qu'il faut savoir sur l'adversaire des Diables Rouges

Un Mexique déforcé à quelques mois de son Mondial : ce qu'il faut savoir sur l'adversaire des Diables Rouges

14:40
1

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1
Union SG Union SG 04/04 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 06/04 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 06/04 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 1
Antwerp Antwerp 03/04 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 04/04 Standard Standard
Westerlo Westerlo 05/04 Charleroi Charleroi

Play-offs 3

 Journée 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 04/04 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 06/04 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved