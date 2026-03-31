Un ancien joueur de Gand souffre de la maladie de Charcot... mais reste dans le monde du football

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Photo: © photonews

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Apparu à plus de cinquante reprises sur les pelouses de l'élite belge, l'ancien milieu de terrain norvégien Petter Rudi est atteint de la maladie de Charcot. Il continuera malgré tout à œuvrer pour le club de Molde, où il a été formé et où il officie aujourd'hui en qualité de recruteur.

Passé par La Gantoise, Lokeren et le Germinal Beerschot pendant sa carrière de joueur, l'ancien milieu de terrain norvégien Petter Rudi (52 ans) officie aujourd'hui comme recruteur dans le club où il a été formé durant sa jeunesse : Molde.

Un club qui a communiqué une bien mauvaise nouvelle, ce lundi. L'ancien international (46 sélections) est atteint de la maladie de Charcot. "À la demande de Petter et de sa famille, et après consultation avec eux, nous publions ces informations", peut-on lire dans le communiqué du club.

"C’est une nouvelle très triste qui nous affecte profondément. Petter travaille au club depuis de nombreuses années. Il est très proche de nous au quotidien et s’investit pleinement dans la stratégie footballistique que nous mettons actuellement en place au Molde Football Club", déclare le directeur général Vegard Storvik.

Petter Rudi (ex-Gand, Lokeren, Germinal Beerschot) se bat contre la maladie de Charcot

"J'ai eu de nombreuses conversations enrichissantes avec Petter. Son ouverture d'esprit et la force dont il fait preuve face à une situation aussi grave m'ont profondément marqué. Parallèlement, je ressens une grande humilité, et une profonde gratitude, qu'il trouve, malgré les difficultés, un sens à sa vie et qu'il souhaite continuer à jouer un rôle important au quotidien au Molde Football Club."


Si Petter Rudi va évidemment se concentrer, avec sa famille, sur le ralentissement de la progression de la maladie, il continuera à œuvrer pour ramener Molde au sommet du football norvégien. "Petter et sa famille demandent que l'on respecte leur intimité en cette période difficile. Nous souhaitons vivement qu'ils ne soient ni contactés ni mentionnés en dehors de ce message", conclut Vegard Storvik.

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