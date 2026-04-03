Lukaku va-t-il retrouver... Domenico Tedesco ? La rumeur qui secoue la Turquie

Un départ l'été prochain semble se préciser pour Romelu Lukaku alors que ses relations avec le Napoli se tendent. En Turquie, la rumeur prend de l'ampleur : Fenerbahçe, le club de Domenico Tedesco, souhaiterait profiter de la situation.

Romelu Lukaku s'est mis dans une situation très compliquée vis-à-vis du Napoli, son employeur : en ne revenant pas dans les délais fixés par le club, le Diable Rouge, qui a préféré rester en Belgique pour y continuer sa revalidation, s'expose à des sanctions.

Ces sanctions incluront certainement une amende, mais pourraient également être accompagnées d'une mise à l'écart du groupe pour une durée indéterminée. Antonio Conte a une forte relation avec Lukaku, mais n'a pas les mains libres dans ce dossier : Aurelio De Laurentiis, le fantasque président du Napoli, sait se montrer inflexible.

Récemment, des nouvelles encourageantes venaient d'Italie, selon lesquelles le club souhaitait tendre la main à Lukaku et aplanir les mésententes des dernières semaines. Mais la relation de confiance semble tout de même endommagée : un départ l'été prochain est de l'ordre du probable.

Domenico Tedesco et Romelu Lukaku réunis ?

Et dans ce cas, où pourrait signer Romelu Lukaku ? Les supporters du RSC Anderlecht espèrent certainement que la réponse sera : à Bruxelles. Mais Lukaku a encore un an de contrat à Naples, qui ne lui fera pas de cadeaux et ne le bradera pas - Anderlecht n'aura donc pas les moyens de se l'offrir.

L'Arabie Saoudite ou la MLS sont des options plausibles, qui ont déjà tenté Romelu par le passé. Mais un autre club se détache : selon la Gazzetta dello sport et, surtout, selon plusieurs médias turcs, le Fenerbahçe se serait renseigné auprès de l'entourage du joueur.





Cet hiver déjà, le club stambouliote était cité comme une destination potentielle, mais l'état physique du joueur aurait suscité des questionnements notamment dans le chef... de Domenico Tedesco. La présence de l'ex-sélectionneur au Fenerbahçe est un élément intéressant : Tedesco était fan de Lukaku, mais la réciproque est-elle vraie ? Le passage du Germano-Italien en Belgique a coïncidé avec une période de mise en retrait de la sélection pour Romelu Lukaku, sans que ce soit lié à de mauvaises relations avec le sélectionneur. Affaire à suivre quoi qu'il en soit...