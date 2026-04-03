Un coup sur la tête ? Apparemment pas : Genk commence ses Playoffs par une victoire !

Après avoir manqué de peu la qualification pour les PO1, on se disait que le KRC Genk aurait du mal à se remotiver pour les Europe Playoffs. Il n'en est visiblement rien.

Il ne fallait pas se louper d'entrée : le Racing Genk, passé tout près des Champions Playoffs dans un scénario fou, arrivait en Europe Playoffs entouré d'énormément de doutes. Et en déplacement au Bosuil, les Limbourgeois ont immédiatement envoyé un message aux sceptiques.

Leader de ces Europe Playoffs avec un petit point d'avance sur le Standard, le Racing Genk a immédiatement mis la pression sur les Rouches en l'emportant (0-2) sur la pelouse de l'Antwerp. Une victoire signée Daan Heymans, auteur des deux buts de son équipe.

Heymans double buteur, Brughmans déjà décisif

Le premier est tombé en toute fin de première période (45e+2), le deuxième sur penalty au retour des vestiaires (51e). En l'absence de Tobias Lawal, blessé, le tout jeune Lucca Brughmans avait été préféré par Nicky Hayen à Hendrik Van Crombrugge ; à 17 ans à peine, il a été déterminant après quelques minutes seulement, empêchant une frappe déviée de rentrer.

Brughmans a également été sauvé par sa latte en première période. Mais dans l'ensemble, le jeune portier aura peu à faire, l'Antwerp ne se montrant pas dangereux malgré une forte pression... qui aboutira tout de même à un but de Christopher Scott en fin de rencontre (86e, 1-2).





L'Antwerp, toutefois, ne parviendra pas à égaliser - et prend d'ores et déjà un gros coup sur la tête. En effet, il y a désormais 6 points d'écart entre Genk, premier, et le Great Old, qui peut presque déjà remiser ses espoirs de ticket européen.