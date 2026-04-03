Un huitième et puis c'est tout ? Voici les probabilités de voir les Diables remporter la Coupe du Monde

Les Diables Rouges ont soufflé le chaud et le froid pour le premier rassemblement de 2026. La Belgique est loin d'être favorite de la Coupe du Monde qui approche.

Cinq buts plantés aux Etats-Unis, mais un entrejeu à la peine contre la Team USA et le Mexique, des phases arrêtées à travailler : la première fenêtre internationale de l'année a donné à Rudi Garcia et à son staff quelques indications en vue du grand rendez-vous de l'été.

Les certitudes et les doutes du noyau mis bout à bout nous donnent-elles le droit de rêver cet été en comparaison avec la concurrence ? Opta a tenté d'y répondre via ses dernières projections.

Les Diables favoris de leur groupe et des seizièmes de finale...moins pour la suite

Selon les dernières probabilités, les Diables Rouges ont de fortes chances de remporter leur groupe et de se qualifier pour les huitièmes de finale en affrontant l'un des meilleurs troisièmes de groupe. Mais la suite s'annonce nettement plus compliquée : ils n'auraient que 28,46% de chances d'atteindre les quarts de finale.

La probabilité d'une qualification pour les demi-finales descend à 12,61%. Une place en finale serait encore plus difficile, avec 5,52% de chance d'y parvenir. Le titre suprême ? 2,34% de chances voir la Belgique championne du monde. Cela les places tout de même devant le Maroc et la Croatie, deux demi-finalistes de la dernière édition. Plus de la moitié des 48 pays participants n'ont d'ailleurs même pas 1% de chances, à en croire les simulations d'Opta.



Le grand favori pour gagner le tournoi serait l'Espagne (15,98%). La France (12,38%) et l'Angleterre (11,08%) suivent. L'Argentine (10,28%), le Portugal (6,72%), le Brésil (6,50%), l'Allemagne (5,76%), les Pays-Bas (3,88%) et la Norvège (3,27%) auraient également plus de chances que la Belgique. La réalité du terrain est là pour faire mentir les statistiques à chaque édition, puissent les Diables