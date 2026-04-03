Mircea Lucescu, ex-sélectionneur de la Roumanie, victime d'un arrêt cardiaque après sa récente frayeur

Victime d'un malaise il y a quelques jours et conduit à l'hôpital, Mircea Lucescu a été victime d'un arrêt cardiaque alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui. Le désormais ex-sélectionneur de la Roumanie a été sauvé par les médecins, mais son état reste préoccupant.

Le désormais ex-sélectionneur roumain Mircea Lucescu traverse une période décidément bien difficile. Après l'élimination de la Roumanie en demi-finales des barrages européens d'accession à la Coupe du monde face à la Turquie, l'homme de 80 ans a été victime d'un malaise et a été conduit à l'hôpital, ce qui l'a empêché d'assurer ses fonctions lors du match amical suivant face à la Slovaquie.

Revenu à la tête de l'équipe nationale 40 ans après y avoir pris place sur le banc pour la première fois, Lucescu, hors de danger, a ensuite appris que son contrat ne serait pas renouvelé.

La Fédération roumaine lui a proposé une autre fonction, mais l'idée de le voir s'écarter du monde du ballon rond est tout aussi probable, ce malaise étant probablement le signe qu'à 80 ans, il est temps de lever le pied.

Mircea Lucescu victime d'un arrêt cardiaque à l'hôpital

Alors qu'il était toujours à l'hôpital en train d'attendre le feu vert des médecins pour pouvoir rentrer chez lui, Mircea Lucescu aurait été victime d'un arrêt cardiaque ce vendredi matin, selon les informations du journaliste roumain Emmanuel Rosu.



Sur place, les médecins ont dû procéder à trois interventions de réanimation pour le sauver, mais y sont finalement parvenus. Mircea Lucescu se trouve désormais aux urgences, en attente de nouveaux examens.