Nathan De Cat, déjà à l'aube de ses onze derniers matchs pour Anderlecht ? Les discussions sont bien lancées

Nathan De Cat, déjà à l'aube de ses onze derniers matchs pour Anderlecht ? Les discussions sont bien lancées
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Nathan De Cat s'apprête-t-il à disputer ses onze derniers matchs avec le Sporting d'Anderlecht ? Cela dépendra probablement du club qui voudra le recruter cet été...

Sélectionné par Rudi Garcia pour la trêve internationale du mois de mars alors qu'il n'avait même jamais joué avec les U21, Nathan De Cat a effectué ses débuts avec les Diables Rouges en montant au jeu à vingt minutes du terme lors de la victoire face aux États-Unis.

Titulaire indiscutable au Sporting d'Anderlecht depuis le début de la saison, le milieu de terrain de 17 ans n'a pas été ménagé, disputant déjà près de quarante matchs et portant des Mauves qui traversaient une période difficile à bout de bras.

De quoi faire, logiquement, exploser sa valeur marchande, qui affiche aujourd'hui 25 millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt. Mais Anderlecht espère évidemment tirer le maximum pour son jeune prodige et battre le record de transfert sortant du club, que Jérémy Doku avait fixé à 26 millions d'euros.

Nathan De Cat quittera-t-il Anderlecht en été ?

Depuis plusieurs semaines déjà, des rumeurs mentionnant l'intérêt de très grands clubs européens, dont le Bayern Munich, circulent, et il semble déjà presque certain que Nathan De Cat quittera le Sporting d'Anderlecht après la Coupe du monde à laquelle il semble bien parti pour prendre part.

Cependant, la différence entre les dires et la réalité est parfois grande, et selon les informations de La Dernière Heure, les agents de Nathan De Cat n'auraient pas encore discuté avec de très grands clubs européens, mais plutôt avec des clubs du sub-top.

La future destination du tout jeune chef d'orchestre anderlechtois aura de l'importance. S'il signe chez un mastodonte européen, Anderlecht pourra espérer se le faire prêter un an, comme ce fut le cas pour Mike Penders à Genk. Mais si c'est un club de moindre envergure qui le recrute, ce sera vraisemblablement pour l'intégrer tout de suite, et ainsi l'arracher définitivement de son cocon familial.

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