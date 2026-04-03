Le petit poucet des Champions Play-Offs ? "Terminer sixième, ce serait un échec"

Avec une qualification pour les Champions Play-Offs, on serait tenté de dire que la saison de Malines est déjà réussie. Peut-être, mais le KaVé en veut encore plus, à l'image de son gardien Nacho Miras, l'un des hommes de la saison, qui ne veut pas de la sixième place finale.

Avec Saint-Trond, qui a occupé le trio de tête pendant toute la phase classique, Malines est la surprise de ces Champions Play-Offs. De quoi dire que la saison est déjà réussie, derrière les casernes ? Peut-être. Mais les hommes de Fred Vanderbiest en veulent encore plus.

"Il nous reste dix matchs pour entrer dans l'histoire", lance le gardien héroïque Nacho Miras dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws. "Ce serait incroyable de permettre à Malines de retrouver le football européen !"

Le KaVé est en pleine confiance et veut capitaliser sur cette saison déjà historique pour écrire une très belle page du club. "Ces Play-Offs seront particulièrement difficiles, mais c'est très motivant. On joue contre des équipes qui remportent des titres et jouent la Ligue des Champions. C'est l'occasion de faire nos preuves."

Malines ne se contentera pas d'une sixième place

Dix matchs de gala, donc, pour Malines, qui ne veut cependant pas se contenter d'être là. "Je ne veux absolument pas terminer sixième. Comment se satisfaire dans ce cas ? En tant qu'athlète, je considérerais ça comme un échec", assure l'Espagnol de 28 ans, alors que Malines, cinquième, est à égalité avec La Gantoise et compte un point d'avance sur Anderlecht.



Et pour que Malines puisse enchaîner après sa belle phase classique, Nacho Miras devra lui-même conserver le même niveau. "Je savais que je pouvais tenir le coup à ce niveau et j'ai commencé à le prouver", conclut celui qui ne compte évidemment pas baisser de régime à l'aube du sprint final.