Malgré des mois difficiles, le bel hommage de Bart Verhaeghe à Simon Mignolet : "C'est typique de lui"

Simon Mignolet a surpris ce jeudi en annonçant qu'il raccrochera les gants au terme de la saison. Le président Bart Verhaeghe lui a adressé un bel hommage.

Ce jeudi, Simon Mignolet a organisé une conférence de presse au Club de Bruges lors de laquelle il a annoncé sa retraite sportive au terme de la saison.

Arrivé en Venise du Nord en 2019 en provenance de Liverpool, le portier de 38 ans était accompagné, à distance, du président Bart Verhaeghe, qui lui a adressé un bel hommage au micro de Het Laatste Nieuws, conclu par : "Simon est devenu une icône du Club de Bruges."

La relation entre Mignolet et le Club de Bruges avait pourtant fait l'objet de quelques discussions ces derniers mois. On se souvient notamment de la question du poste de gardien en début de saison et de la rotation instaurée avec Nordin Jackers, ce qui n'avait pas vraiment plu à l'ancien Diable Rouge.

Comment le Club de Bruges va-t-il remplacer Simon Mignolet ?

Bart Verhaeghe voulait cependant retenir les accomplissements de Simon Mignolet, quatre fois champion avec le Club de Bruges (et peut-être une cinquième fois avant de partir), et devenu une pièce de la colonne vertébrale brugeoise, avec Brandon Mechele et Hans Vanaken.



En Venise du Nord, une grande question va donc désormais se poser : celle de son remplaçant. "Il nous faut faire appel à Birger Jensen pour trouver un gardien de but de la même envergure. La manière dont il organise ses adieux est tout à fait typique de Simon. Je suis également ravi qu'il rejoigne la Fédération belge de football", a conclu Bart Verhaeghe.