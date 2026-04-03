Des choix forts à l'Antwerp : trois cadres expérimentés non prolongés... et ce n'est que le début

Dixième de la phase classique, l'Antwerp va devoir remodeler son effectif pour retrouver le haut du tableau la saison prochaine. De nombreux joueurs arrivent en fin de contrat, et plusieurs d'entre eux savent déjà qu'ils ne prolongeront pas.

Avec seize joueurs en fin de contrat le 30 juin, l'Antwerp affiche évidemment le plus haut total de notre Jupiler Pro League. Dixième de la phase régulière, le Great Old va remodeler une grande partie de son effectif pour rejoindre les cadors à compter de la saison prochaine.

Menée par Marc Overmars, la direction anversoise ne pourra évidemment pas tout décider en été et commence déjà à trancher certains dossiers chauds. Parmi eux, ceux de Gyrano Kerk, Dennis Praet et Kiki Kouyaté.

Et selon les informations de Het Nieuwsblad, le choix est sans appel : les trois joueurs expérimentés peuvent oublier l'idée de signer un nouveau contrat et doivent désormais se trouver une porte de sortie.

Le grand ménage est lancé à l'Antwerp

Un autre dossier chaud concerne Vincent Janssen, qui pourrait également vivre ses dernières semaines au Bosuil. Marc Overmars serait encore prêt à faire un dernier effort financier le concernant, mais l'attaquant néerlandais devra accepter de réduire drastiquement ses émoluments. De son côté, Gyrano Kerk voulait partir, tandis que Dennis Praet aurait préféré rester au sein du club.



Mais l'Antwerp ne compte plus sur eux et mise à présent sur la jeunesse. À ce titre, plusieurs joueurs en fin de contrat pourraient tout de même prolonger l'aventure, tandis que trois jeunes talents dont le contrat expirera en 2027 font déjà l'objet de discussions : Xander Dierckx (17 ans), Youssef Hamdaoui (18 ans) et Semm Renders (18 ans).