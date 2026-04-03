"Je ferai tout pour terminer ma carrière ici et battre ce record" : Mechele prêt à détrôner une légende ?

En 2015, Brandon Mechele était dans le viseur du Celtic et de Hambourg, mais il n'avait donné aucune suite. Plus tard, Bologne s'est également manifesté. Il est revenu sur ces différentes approches et a expliqué pourquoi il avait finalement choisi de rester à Bruges.

Il n’a jamais hésité concernant Hambourg et le Celtic Glasgow, mais a davantage douté pour Bologne il y a quelques années. Le défenseur central du Club de Bruges l’avait déjà reconnu avec humilité à l’époque. Il en a aujourd’hui expliqué à nouveau les raisons.

Brandon Mechele veut rester au Club de Bruges

"Nous venions tout juste d’être champions. Je savais que la saison suivante, les critiques allaient recommencer et qu’un nouveau concurrent arriverait probablement à mon poste. Bologne joue régulièrement en Europe et, pour un défenseur, l’Italie est particulièrement intéressante."

"J’ai beaucoup hésité, mais j’ai finalement décidé de rester", a confié Brandon Mechele au micro de HUMO. "Je n’ai aucun regret. Une telle opportunité ne se représentera sans doute plus, mais ce n’est pas un problème. Pourquoi partirais-je ?"

Brandon Mechele peut-il battre le record de Franky Van der Elst ?

Le joueur se dit heureux de son statut au Club de Bruges. Il se sent apprécié par les supporters, joue régulièrement, peut se rendre à l’entraînement à vélo et vit près de la mer : "Que pourrais-je souhaiter de plus ?"



Le message est donc clair : "Je ferai tout pour terminer ma carrière ici, à Bruges. Je veux battre le record du plus grand nombre de matches disputés pour le club. Franky Van der Elst en compte 615, il m’en reste moins de cent à jouer. J’espère aussi pouvoir évoluer dans le nouveau stade, s’il voit le jour un jour. Et surtout, je veux cette deuxième étoile sur notre maillot."