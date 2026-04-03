Officiel : Gennaro Gattuso paie l'échec de l'Italie, deux noms font déjà grand bruit pour lui succéder

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Photo: © photonews
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Gennaro Gattuso n'est plus le sélectionneur de l'Italie. Il s'en va le coeur lourd après la non-qualification pour la Coupe du Monde.

Le football italien est frappé par des départs importants depuis la défaite aux tirs au but en Bosnie-Herzégovine. Un changement en profondeur s'annonce, cela se poursuit aujourd'hui avec le départ de Gennaro Gattuso, d'un commun accord avec la fédération.

"Je tiens à remercier une fois de plus Gennaro", a déclaré le président sortant de la FIGC, Gabriele Gravina. "Car, en plus d'être une personne exceptionnelle en tant qu'entraîneur, il a apporté une contribution précieuse, parvenant à redonner de l'enthousiasme à l'équipe nationale en quelques mois seulement. Il a transmis aux joueurs et à tout le pays une grande fierté pour le maillot azzurro".

Le football italien en pleine restructuration

Gennaro Gattuso s'en va donc après moins d'un an sur le banc italien : "C’est avec le cœur lourd, n’ayant pas atteint l’objectif que nous nous étions fixé, que mon mandat de sélectionneur de l’Italie se termine".  

"C'était la bonne décision de procéder à ce changement, c'était un honneur pour moi. Le maillot de la Squadra Azzurra est le bien le plus précieux du football, c'est pourquoi il est essentiel de faciliter dès le départ les futures évaluations techniques", poursuit Gattuso.


Les élections du 22 juin désigneront le nouveau président de la fédération italienne, qui choisira à son tour le successeur de Gattuso à la tête de la Squadra. Plusieurs noms tels qu'Antonio Conte et Massimiliano Allegri agitent déjà les médias italiens, mais les deux hommes sont respectivement en poste à Naples et à l'AC Milan.

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