"Espérer un miracle sportif" : après la RAAL, Yannick Ferrera et Dender seront déjà fixés

Un miracle, il faudra bien ça pour sauver Dender cette saison. Avec douze points de retard sur le Cercle et La Louvière, la lanterne rouge devra réaliser un quasi sans-faute pour éviter le barrage. Mais Yannick Ferrera veut y croire tant que c'est encore possible.

Dender semble se diriger tout droit vers le barrage de relégation contre le vainqueur du tour final de la Challenger Pro League. Cela pourrait donc être contre le Beerschot, Lommel… voire finalement Courtrai, dont la deuxième place est menacée.

Mathématiquement, Dender peut encore éviter ce match de barrage, mais la lanterne rouge pourrait être fixée dès le 12 avril, après la deuxième journée des play-downs.

Quelques minutes après la défaite à Gand lors de la dernière journée de phase classique, Yannick Ferrera se déclarait convaincu que Dender pouvait redresser la barre. "Si nous continuons à jouer comme ça, nous nous sauverons", avait-il déclaré.

Yannick Ferrera espère un miracle pour sauver Dender

Pour ce faire, Dender doit quasiment enchaîner six victoires face à La Louvière, Zulte Waregem et au Cercle de Bruges, et ne devra donc pas se louper lors de son déplacement à l'Easi Arena, ce lundi.



"Il faut garder espoir", confie Ferrera à Het Laatste Nieuws cette semaine. "Il faut espérer un miracle sportif et remporter les 18 derniers points. Si on perd à La Louvière, c'est pratiquement fini. Après le deuxième match, à domicile contre Zulte Waregem, on saura où on en est", assure Ferrera.