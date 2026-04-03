C'est le remue-ménage à l'Antwerp : quid de Jean Kindermans et du CEO Sven Jaecques ?

L'incertitude est grande à l'Antwerp, à tel point qu'il est difficile de prédire à quoi ressembleront l'effectif et l'organigramme du club dans quelques mois. Le Great Old est en pleine restructuration.

Cet été encore, le Royal Antwerp devra réduire ses coûts de manière importante pour retrouver un équilibre financier. Les contrats de seize joueurs arrivent à échéance, et le club anversois doit décider pour qui il souhaite encore réaliser un effort financier.

Ce ne sera en principe pas le cas pour Gyrano Kerk, Dennis Praet et Kiki Kouyaté, tandis que Vincent Janssen pourrait recevoir une dernière faveur mais devra tout de même accepter de baisser drastiquement ses émoluments.

Dans l'organigramme, un ménage similaire pourrait avoir lieu. L'incertitude est grande au Bosuil, et cela a des conséquences sur les décisions que les joueurs actuels ou les potentiels futurs transferts prendront. Il est en effet difficile de signer ou de prolonger un contrat sans savoir à quoi ressemblera l'effectif dans quelques mois.

Jean Kindermans pressenti sur le départ, le CEO Sven Jaecques patiente

Que va décider Sven Jaecques ? Le CEO est une figure clé à l'Antwerp, mais il sera lui aussi en fin de contrat au terme de la saison. Selon Het Nieuwsblad, il semblerait que le dernier moment soit attendu pour prendre une décision le concernant.



Le Matricule 1 doit également gérer le cas Jean Kindermans, qui semble sur le point de quitter l'Antwerp pour revenir à Anderlecht en fin de saison. Rien n'est encore certain, mais il s'agit d'une idée qui circule beaucoup en interne, ce qui renforce encore le sentiment d'incertitude.