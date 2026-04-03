Nicky Hayen a tranché : gros désaveu pour Van Crombrugge, Lucca Brughmans (17 ans) propulsé à Genk

Nicky Hayen a fait son choix. C'est le tout jeune Lucca Brughmans (17 ans) qui sera titulaire entre les perches du Racing Genk ce vendredi soir à l'Antwerp. Le gardien de l'équipe nationale U18 est préféré à Hendrik Van Crombrugge, pour qui il s'agit d'un terrible désaveu.

Septième de la phase classique, le Racing Genk a évacué la déception durant la trêve internationale et débutera les Europe Play-Offs en tête, avec un point d'avance sur le Standard et Westerlo, dans le but de décrocher sa place pour le barrage européen.

Les Limbourgeois ouvriront d'ailleurs ce sprint final de la saison ce vendredi soir, avec un déplacement déjà très difficile à l'Antwerp (20h45), qui doit effacer une phase classique très compliquée et une dixième place à l'issue de celle-ci.

À la Cegeka Arena, de grandes questions se posent depuis plusieurs semaines concernant Tobias Lawal, supposé être le numéro 1 devant Hendrik Van Crombrugge, mais auteur de bourdes à répétition. Alors que Nicky Hayen allait forcément devoir prendre une décision le concernant, l'Autrichien s'est blessé durant la trêve internationale et ne jouera peut-être même plus de la saison.

Lucca Brughmans va faire ses débuts à Genk... avec le numéro de Courtois

Pour le remplacer, deux options s'offrent au T1 limbourgeois : l'expérimenté Hendrik Van Crombrugge (32 ans) ou le tout jeune Lucca Brughmans (17 ans), gardien de l'équipe nationale U18 et promis à un grand avenir. "Les deux options sont possibles, oui", bottait en touche Nicky Hayen en conférence de presse ce jeudi.



Mais selon Het Nieuwsblad, sa décision est déjà prise. C'est en effet Lucca Brughmans qui devrait prendre place dans les cages ce vendredi soir au Bosuil et ainsi disputer le premier match de sa carrière en Jupiler Pro League. Il portera le numéro 28... celui de Thibaut Courtois à ses débuts au Racing Genk.