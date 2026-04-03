De la fatigue mais pas d'excuse pour Anderlecht à Bruges : "Je ne veux pas de joueurs qui attendent la finale"

De la fatigue mais pas d'excuse pour Anderlecht à Bruges : "Je ne veux pas de joueurs qui attendent la finale"
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4343

Anderlecht entame ses Champions' Play-offs par un choc au Club de Bruges. Après la douloureuse défaite contre le Cercle, Jérémy Taravel veut surtout voir une réaction de son équipe.

Depuis la confirmation de Jérémy Taravel comme T1, Anderlecht a été battu à Malines et contre le Cercle. Cette dernière défaite semble plus inquiétante vu la fragilité affichée. "Nous avons livré un non-match", reconnait Jérémy Taravel en conférence de presse.

Le Français ne veut plus jamais voir une prestation de la sorte : "La mentalité n'était tout simplement pas bonne. J'ai aussi été très en colère, cela ne peut plus arriver en Playoffs".

Un constat qui se voulait général : "Je ne visais personne en particulier, c'était un message général pour le groupe. Je veux des joueurs présents à chaque match, pas des joueurs qui n'attendent que cette finale". Il a toutefois été rassuré par l'implication du groupe ces derniers jours : "On voit clairement un changement à l'entraînement.

Un peu de fatigue mais pas de blessé supplémentaire

Mis à part Nathan Saliba (suspendu) et les forfaits attendus de Danylo Sikan et César Huerta, le groupe est au complet : "Tout le monde est en état de marche malgré un peu de fatigue". Cela vaut notamment pour Nathan De Cat, revenu du stage américain des Diables : "Il y a le vol, le décalage horaire mais le staff de l'équipe nationale belge l'a bien géré et nous aussi à son retour. On fait tout pour qu'il récupère au mieux".

Tout le monde devra en effet être à 100% pour aller chercher un résultat à Bruges : "On connaît les qualités de cette équipe. C'est un premier match de Playoffs, chez eux. Ils voudront montrer qu'ils jouent le titre. On sait à quoi s'attendre. À nous d'être consistant comme en phase classique. Et amener la même intensité car on était proche de les battre".

Le 2-2 décroché lors du dernier topper met Anderlecht en confiance, tout comme les victoires face aux Blauw en Zwart, contre l'Union, Saint-Trond et Malines à domicile : "C'est la preuve qu'on doit se servir de ce qui a été fait en phase classique face à ces équipes. On a battu tous nos adversaires en faisant de très bons matchs. On ne veut pas faire de la figuration. Notre objectif est le top 3 même si ce sera difficile. On veut s'assurer de jouer l'Europe la saison prochaine".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Jérémy Taravel

Plus de news

"Je suis peut-être bizarre" : Wout Faes se confie sur son choix de vie peu commun dans le monde actuel

"Je suis peut-être bizarre" : Wout Faes se confie sur son choix de vie peu commun dans le monde actuel

23:00
"M. Verboomen est venu s'excuser" : Hans Cornelis très frustré après la défaite de Charleroi

"M. Verboomen est venu s'excuser" : Hans Cornelis très frustré après la défaite de Charleroi

22:30
2
"Son rôle est très important" : Sébastien Pocognoli se confie sur sa relation avec son président

"Son rôle est très important" : Sébastien Pocognoli se confie sur sa relation avec son président

22:00
Les sommes immenses touchées par Ronaldo, Messi, Mbappé et Vinicius pour la fameuse publicité LEGO

Les sommes immenses touchées par Ronaldo, Messi, Mbappé et Vinicius pour la fameuse publicité LEGO

21:40
Du Beerschot à finaliste de la Ligue des champions : Victor Wanyama met un terme à sa carrière

Du Beerschot à finaliste de la Ligue des champions : Victor Wanyama met un terme à sa carrière

21:20
🎥 Luis Vazquez montre l'exemple à Anderlecht, et frappe encore avec Getafe

🎥 Luis Vazquez montre l'exemple à Anderlecht, et frappe encore avec Getafe

19:30
Stijn Stijnen, agacé, quitte le terrain avant le coup de sifflet final

Stijn Stijnen, agacé, quitte le terrain avant le coup de sifflet final

21:00
Les U17 d'Anderlecht s'offrent le Real Madrid et filent en demi-finale d'une compétition prestigieuse

Les U17 d'Anderlecht s'offrent le Real Madrid et filent en demi-finale d'une compétition prestigieuse

16:00
Les occasions sont là, les buts toujours pas : la passe de dix pour Charleroi, déjà distancé au classement

Les occasions sont là, les buts toujours pas : la passe de dix pour Charleroi, déjà distancé au classement

20:30
3
Ferri fait le break ! Suivez Westerlo - Charleroi en Direct Commenté Live

Ferri fait le break ! Suivez Westerlo - Charleroi en Direct Commenté

19:05
La presse française salue la prestation de Nathan Ngoy : "Il a tenu son rang sur ce derby du Nord"

La presse française salue la prestation de Nathan Ngoy : "Il a tenu son rang sur ce derby du Nord"

20:00
Un dimanche qui réussit aux équipes liégeoises en D1B : le RFC Liège et Seraing prennent 3 points importants

Un dimanche qui réussit aux équipes liégeoises en D1B : le RFC Liège et Seraing prennent 3 points importants

19:00
Nouveau couac pour Karel Geraerts et Théo Leoni, qui doivent espérer un miracle pour monter en Ligue 1

Nouveau couac pour Karel Geraerts et Théo Leoni, qui doivent espérer un miracle pour monter en Ligue 1

18:30
Ivan Leko aborde les Play-Offs en pleine confiance : "Je sais que je suis bon dans ce que je fais"

Ivan Leko aborde les Play-Offs en pleine confiance : "Je sais que je suis bon dans ce que je fais"

15:30
Une saison ratée si Bruges n'est pas champion ? "Il faut l'admettre si une autre équipe a été exceptionnelle"

Une saison ratée si Bruges n'est pas champion ? "Il faut l'admettre si une autre équipe a été exceptionnelle"

17:30
7
🎥 Quelle image : quand Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku inspirent... Jannik Sinner et Zizou Bergs

🎥 Quelle image : quand Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku inspirent... Jannik Sinner et Zizou Bergs

18:00
🎥 Un ancien arbitre ne mâche pas ses mots : "C'est toujours l'Union qui s'en tire à bon compte"

🎥 Un ancien arbitre ne mâche pas ses mots : "C'est toujours l'Union qui s'en tire à bon compte"

17:00
6
Deux joueurs de Pro League en concurrence pour rejoindre la Premier League et Newcastle

Deux joueurs de Pro League en concurrence pour rejoindre la Premier League et Newcastle

16:30
Quelle importance aura l'absence de Nathan Saliba pour Anderlecht ? "Il est très précieux pour l'équilibre"

Quelle importance aura l'absence de Nathan Saliba pour Anderlecht ? "Il est très précieux pour l'équilibre"

13:30
Florucz et Rodriguez de retour, mais pas de Van de Perre : les nouvelles de David Hubert Réaction

Florucz et Rodriguez de retour, mais pas de Van de Perre : les nouvelles de David Hubert

14:20
🎥 Matthieu Epolo, Chancel Mbemba & cie pas encore rentrés : les incroyables scènes de liesse à Kinshasa

🎥 Matthieu Epolo, Chancel Mbemba & cie pas encore rentrés : les incroyables scènes de liesse à Kinshasa

15:00
Louvain digère mal la remontée du Standard : "C'était mauvais des deux côtés"

Louvain digère mal la remontée du Standard : "C'était mauvais des deux côtés"

14:40
4
🎥 "C'est impensable" : un nouvel assist, mais une nouvelle grosse déconvenue pour Mika Godts

🎥 "C'est impensable" : un nouvel assist, mais une nouvelle grosse déconvenue pour Mika Godts

14:00
La pression s'accentue au Club de Bruges : "De l'énergie négative"

La pression s'accentue au Club de Bruges : "De l'énergie négative"

12:40
Pourquoi le VAR n'est-il pas revenu sur le penalty non sifflé contre l'Union ? La réponse d'Erik Lambrechts Réaction

Pourquoi le VAR n'est-il pas revenu sur le penalty non sifflé contre l'Union ? La réponse d'Erik Lambrechts

12:00
8
Un jeune talent africain cité à la RAAL

Un jeune talent africain cité à la RAAL

13:00
🎥 Le raté de l'année pour Opoku ? "Il donne tout, ça fait mal pour lui"

🎥 Le raté de l'année pour Opoku ? "Il donne tout, ça fait mal pour lui"

12:20
Felice Mazzù déçu après la défaite face au Standard : "C'est frustrant"

Felice Mazzù déçu après la défaite face au Standard : "C'est frustrant"

11:30
1
Un échec total : Kasper Dolberg déjà sur le départ un an après avoir quitté Anderlecht ?

Un échec total : Kasper Dolberg déjà sur le départ un an après avoir quitté Anderlecht ?

10:00
1
Un Trudonnaire furieux : "Je ne sais pas quoi à quoi sert la VAR"

Un Trudonnaire furieux : "Je ne sais pas quoi à quoi sert la VAR"

10:30
🎥 Lionel Messi continue d'écrire l'histoire et marque le premier but du nouveau stade de l'Inter Miami

🎥 Lionel Messi continue d'écrire l'histoire et marque le premier but du nouveau stade de l'Inter Miami

11:00
Taravel utilisera-t-il son passage au Standard pour préparer la finale de Coupe ? "Ivan Leko a cette capacité"

Taravel utilisera-t-il son passage au Standard pour préparer la finale de Coupe ? "Ivan Leko a cette capacité"

04/04
Une rentrée d'argent miraculeuse ? "L'OL doit 12 millions d'euros au RWDM"

Une rentrée d'argent miraculeuse ? "L'OL doit 12 millions d'euros au RWDM"

09:30
Le Club de Bruges annonce le départ d'un joueur en fin de saison

Le Club de Bruges annonce le départ d'un joueur en fin de saison

09:00
Catastrophe pour Malines à l'entame des Champions Playoffs : "Conséquence du match contre Anderlecht"

Catastrophe pour Malines à l'entame des Champions Playoffs : "Conséquence du match contre Anderlecht"

08:00
À peine revenu de sélection, Lucas Stassin reprend les bonnes habitudes

À peine revenu de sélection, Lucas Stassin reprend les bonnes habitudes

08:20

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 13:30 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 18:30 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-offs 3

 Journée 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved