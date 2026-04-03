De la fatigue mais pas d'excuse pour Anderlecht à Bruges : "Je ne veux pas de joueurs qui attendent la finale"

Anderlecht entame ses Champions' Play-offs par un choc au Club de Bruges. Après la douloureuse défaite contre le Cercle, Jérémy Taravel veut surtout voir une réaction de son équipe.

Depuis la confirmation de Jérémy Taravel comme T1, Anderlecht a été battu à Malines et contre le Cercle. Cette dernière défaite semble plus inquiétante vu la fragilité affichée. "Nous avons livré un non-match", reconnait Jérémy Taravel en conférence de presse.

Le Français ne veut plus jamais voir une prestation de la sorte : "La mentalité n'était tout simplement pas bonne. J'ai aussi été très en colère, cela ne peut plus arriver en Playoffs".

Un constat qui se voulait général : "Je ne visais personne en particulier, c'était un message général pour le groupe. Je veux des joueurs présents à chaque match, pas des joueurs qui n'attendent que cette finale". Il a toutefois été rassuré par l'implication du groupe ces derniers jours : "On voit clairement un changement à l'entraînement.

Un peu de fatigue mais pas de blessé supplémentaire

Mis à part Nathan Saliba (suspendu) et les forfaits attendus de Danylo Sikan et César Huerta, le groupe est au complet : "Tout le monde est en état de marche malgré un peu de fatigue". Cela vaut notamment pour Nathan De Cat, revenu du stage américain des Diables : "Il y a le vol, le décalage horaire mais le staff de l'équipe nationale belge l'a bien géré et nous aussi à son retour. On fait tout pour qu'il récupère au mieux".

Tout le monde devra en effet être à 100% pour aller chercher un résultat à Bruges : "On connaît les qualités de cette équipe. C'est un premier match de Playoffs, chez eux. Ils voudront montrer qu'ils jouent le titre. On sait à quoi s'attendre. À nous d'être consistant comme en phase classique. Et amener la même intensité car on était proche de les battre".





Le 2-2 décroché lors du dernier topper met Anderlecht en confiance, tout comme les victoires face aux Blauw en Zwart, contre l'Union, Saint-Trond et Malines à domicile : "C'est la preuve qu'on doit se servir de ce qui a été fait en phase classique face à ces équipes. On a battu tous nos adversaires en faisant de très bons matchs. On ne veut pas faire de la figuration. Notre objectif est le top 3 même si ce sera difficile. On veut s'assurer de jouer l'Europe la saison prochaine".