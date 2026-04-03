L'Eredivisie au bord du chaos : le 'PasseportGate' aura des conséquences dès ce week-end en Pro League

Aux Pays-Bas, bon nombre de joueurs binationaux sont dans l'incertitude après l'utilisation d'un article de la loi néerlandaise sur les doubles nationalités. Et cela a aussi des conséquences chez nous.

Chez nos voisins néerlandais, l'Eredivisie pourrait bien plonger dans le chaos. Plusieurs clubs se sont engouffrés dans la brèche en lisant dans la loi que les joueurs néerlandais faisant honneur à leurs racines étrangères en optant pour une autre nationalité sportive et défendant ainsi les couleurs d'une autre sélection perdaient automatiquement leur nationalité néerlandaise.

De quoi mettre plusieurs joueurs locaux devenus internationaux pour le Suriame, Curaçao, l'Indonésie ou encore le Maroc dans l'embarras. Car la conséquence de cette perte de la nationalité néerlandaise est que leurs permis de séjour et de travail s'en voient également menacés.

Le NAC Breda de Carl Hoefkens fait partie de ces clubs qui ont élevé cet article de loi en affaire d'Etat en demandant officiellement que la rencontre perdue 6-0 contre les Go Ahead Eagles soit entièrement rejouée car l'international indonésien Dean James n'aurait, au regard de la loi, pas pu légalement disputer la rencontre.

L'Eredivisie au bord du chaos

Par mesure de précaution, plusieurs binationaux sont ainsi restés au chômage technique à leur retour de sélection, les clubs craignant un emballement généralisé. C'est par exemple le cas de l'ancien Anversois Tjaronn Chery, il ne jouera pas ce week-end.

La situation a aussi des conséquences en Pro League. Dans le doute concernant la validité de son passeport, Gyrano Kerk (joueur néerlandais devenu international pour le Suriname) ne jouera pas avec l'Antwerp contre Genk.





"Par précaution, nous maintenons Gyrano à l'écart. La situation générale est très floue et nous ne voulons prendre aucun risque tant que tout n'est pas clarifié. Le club enquête actuellement sur la situation de Gyrano", commente le Great Old. Malines en fera-t-il de même pour son défenseur Tommy St. Jago ? Le garçon est né à Utrecht avant de représenter Curaçao mais n'a jamais disputé la moindre minute en sélection.