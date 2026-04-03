Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/04: Matondo - De Busser

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Matondo - De Busser

De retour en Pro League ? Après Casteels, le Club pense à un autre expatrié pour remplacer Simon Mignolet

Le Club de Bruges prépare l'après Simon Mignolet en sondant plusieurs pistes entre les perches. L'une d'elle mène à Jari De Busser. (Lire la suite)

Officiel : un ancien dribbleur du championnat belge quitte Nicolas Raskin pour se rapprocher du cercle polaire

Rabbi Matondo avait réalisé la meilleur saison de sa carrière au Cercle de Bruges. Il va désormais se frotter aux défenses norvégiennes. (Lire la suite)