Cette sélection de Nathan De Cat, du bon... et du moins bon pour Anderlecht ? "Il est rentré très fatigué"

Diable Rouge pour la première fois à seulement 17 ans, Nathan De Cat fait la fierté de son club, le Sporting d'Anderlecht. Le jeune milieu de terrain est toutefois rentré très fatigué des États-Unis, comme en témoigne son coéquipier Marco Kana.

Sélectionné par Rudi Garcia pour la trêve internationale de mars et monté au jeu pour les vingt dernières minutes face aux États-Unis, Nathan De Cat est devenu le premier joueur d'Anderlecht à défendre les couleurs des Diables Rouges depuis Kylian Sardella en novembre 2024.

De quoi faire, à 17 ans, la fierté de tout un club, et aussi de ses coéquipiers. "Je suis super fier de Nathan. Je savais qu'il pouvait franchir ce cap, ça se voit à sa qualité et sa maturité. Je suis juste super fier et super content qu'il ait pu jouer avec personnalité et faire ses débuts chez les Diables Rouges", témoigne Marco Kana dans un entretien accordé à DAZN.

Les Diables étant rentrés mercredi des États-Unis, il restait peu de temps à chacun d'entre eux pour reprendre des forces, se préparer pour le match de championnat du week-end et surtout se remettre du décalage horaire.

Nathan De Cat "très fatigué" à son retour à Anderlecht

"Oui, il était très fatigué. Nathan va encore à l'école, donc le matin, il n'est jamais le plus réveillé. Mais il était un peu fatigué aujourd'hui", sourit Marco Kana, pas vraiment inquiet cependant sur le fait que le jeune milieu de terrain pourra tenir son rôle lors du déplacement au Club de Bruges, ce lundi lors de la première journée des Champions Play-Offs.

Pour Nathan De Cat, qui approche déjà des 40 matchs cette saison, ça ne sera que la suite d'une première saison dans l'élite particulièrement chargée, avec la Coupe du monde et peut-être, déjà, un transfert estival en point de mire.



