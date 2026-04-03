Revenu des États-Unis, Thomas Meunier est conquis : "Ce sera une Coupe du monde mémorable"

À leur retour au LOSC, Thomas Meunier et Nathan Ngoy sont brièvement revenus sur la récente trêve internationale et leurs impressions sur les États-Unis. Le latéral droit estime notamment que tout est en place pour vivre une superbe Coupe du monde.

Ce jeudi, Nathan Ngoy et Thomas Meunier étaient de retour au centre d'entraînement de Lille après s'être rendus aux États-Unis avec les Diables Rouges pour y affronter les USA et le Mexique.

Filmés dans une courte séquence par l'équipe communication du LOSC, les deux défenseurs ont fait l'état de leurs impressions au retour de cette trêve internationale, à commencer par Nathan Ngoy, qui fêtait sa première sélection.

"Bien, c'est une fierté de représenter son pays. On a gagné un match et fait un match nul, mais j'ai pu faire mes débuts donc je suis content. C'est un rêve de gosse, et j'espère que ça va continuer."

Une Coupe du monde mémorable en perspective ?

Thomas Meunier, lui, a été lancé sur son assist pour Lukebakio à Atlanta. "Oui, + un penalty provoqué ! Les US ? Très bien. Ils ont tout ce qu'il faut pour une belle Coupe du monde. Des stades incroyables, les infrastructures sont splendides. Ce ne sont que de vraies grandes villes. Je croise les doigts pour que tout se passe bien d'ici là."

"Je pense que ça va être une Coupe du monde mémorable. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a pas mal d'équipes sud-américaines et que c'est tout près. Là, on a joué le Mexique le deuxième match, il y avait 60.000 Mexicains. C'est de la vraie passion, et ça va animer pas mal la Coupe du monde."



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