Interview Casper Nielsen : "Le sixième des Play-Offs 1 ne gagne rien. Le Standard peut encore gagner quelque chose"

Loïc Woos
Loïc Woos depuis SL16 Football Campus
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Casper Nielsen : "Le sixième des Play-Offs 1 ne gagne rien. Le Standard peut encore gagner quelque chose"
Photo: © photonews

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De retour après sa blessure au coude, Casper Nielsen entend montrer une mentalité irréprochable en Europe Play-Offs et espère que tous ses coéquipiers en feront de même. Un passage inévitable pour le Standard, qui veut encore rêver d'un ticket européen.

De retour dans le groupe après sa blessure au coude, Casper Nielsen avait joué les 90 minutes de la réception de Westerlo lors de la dernière journée de la phase classique. Un premier match complet en plus de dix semaines pour le médian danois, qui a pu profiter de la trêve internationale pour souffler et continuer à travailler sur son retour en forme.

"À titre personnel, la trêve s'est très bien déroulée. Je n'avais plus pu m'entraîner aussi pleinement depuis longtemps, donc ça m'a permis de construire et de pousser un peu plus loin, pour me rapprocher de ma forme idéale. Je me sens plutôt bien, et passer quelques jours en famille m'a aussi permis de me ressourcer", déclarait-il en conférence de presse, ce vendredi.

"Le sixième des Play-Offs 1 ne gagne rien. Nous, on peut encore gagner quelque chose"

Désormais, cap sur les Europe Play-Offs pour Nielsen et les Rouches, avec un premier déplacement à Louvain, ce samedi. Le bilan de trente matchs sans victoire en Play-Offs 2 trotte toujours dans les têtes de tout le monde, au Standard, mais Casper Nielsen l'assure : cette année sera différente, au moins dans la motivation, et les Liégeois finiront la saison pied au plancher.

"En tant que joueurs de foot, on doit toujours être motivés pour gagner. On s'est mis dans cette situation nous-mêmes. Ces Play-Offs 2 représentent une belle opportunité pour construire, préparer la saison prochaine et faire en sorte qu'on la démarre en meilleure position que cette année."

Casper Nielsen attend une mentalité irréprochable de toute l'équipe

"Notre but est de décrocher la septième place, à 100 %. Le sixième des Champions Play-Offs ne gagne rien, alors que dans notre position, on peut encore gagner quelque chose. La saison a été très difficile et on a la possibilité de faire mieux, aussi par rapport aux dernières campagnes de Play-Offs 2."

Lire aussi… Louvain digère mal la remontée du Standard : "C'était mauvais des deux côtés"

"Je ne peux pas parler pour les autres, évidemment. Mais je peux dire que personnellement, j'ai déjà joué en Ligue des Champions, mais je vais aborder ces matchs avec la même motivation et la même envie de gagner. J'attends de mes coéquipiers qu'ils en fassent de même. On ne peut qu'apprendre de notre première partie de saison, c'est presque une nouvelle mini-saison qui commence et tout est encore ouvert", a conclu Casper Nielsen.

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