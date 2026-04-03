Officiel : un ancien dribbleur du championnat belge quitte Nicolas Raskin pour se rapprocher du cercle polaire

Rabbi Matondo avait réalisé la meilleur saison de sa carrière au Cercle de Bruges. Il va désormais se frotter aux défenses norvégiennes.

Le Cercle de Bruges avait eu le nez fin en se faisant prêter Rabbi Matondo par Schalke 04 en 2021. En plus de ses dribbles, le petit ailier gauche avait inscrit neuf buts et deux assists en Pro League, devenant ainsi international gallois.

Schalke avait profité de sa belle saison pour le vendre pour trois millions aux Glasgow Rangers (après l'avoir acheté pour neuf millions à sa sortie du centre de formation de Manchester City en 2019).

En Ecosse, Matondo a montré son talent par intermitance, ne réussissant pas à s'imposer titulaire dans la durée, malgré 8 buts et 11 assists sur ses trois ans à Glasgow. En deuxième partie de saison dernière, les Rangers l'avaient prêté à Hannovre, mais la sauce n'avait pas pris (deux titularisations en deuxième division allemande).

Le grand nord pour se relancer

Cette saison, l'ancien Brugeois était sur une voie de garage à son retour chez les Rangers, ne disputant qu'une seule et unique minute en Premiership. Le club cherchait une solution mais n'a pas réussi à le caser ailleurs cet hiver.

La direction s'est penchée sur les rares marchés encore ouvert. Une solution a fini par se dégager : Matondo rejoint le club norvégien de Brann Bergen, le championnat local vient de commencer après trois mois d'hibernation. Quatre ans après son passage en Groen en Zwart, Rabbi Matondo se rapproche donc d'un autre cercle, le cercle polaire.



