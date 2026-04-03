Neymar au cœur d'un nouveau scandale au Brésil pour des propos "sexistes et misogynes"

L'ancien joueur du Barça et du PSG fait encore les gros titres au Brésil, mais pas dans le bon sens du terme. Le voilà accusé de sexisme et de misogynie après ses propos sur l'arbitre du match entre Santos et Remo, cette nuit.

Ignoré par Carlo Ancelotti pour le rassemblement du mois de mars, Neymar est en pleine course contre-la-montre au Brésil pour espérer disputer la Coupe du monde 2026, qui serait la dernière de sa carrière.

Souvent critiqué depuis son retour dans son pays natal pour son manque de rendement sur le terrain, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone fait une nouvelle fois les gros titres, mais pas dans le bon sens du terme.

Averti à la 86e minute alors que son équipe menait 2-0 et suspendu pour le prochain match de Santos, Neymar s'est lâché au micro de Geglobo après la rencontre. "L'arbitre s'est réveillé comme Chico et est entré sur le terrain dans cet état", a-t-il déclaré.

Pourquoi Neymar est au cœur d'un nouveau scandale au Brésil

Une déclaration qui pourrait paraître anodine, mais qui ne l'est pas, au Brésil. D'origine portugaise, le mot "Chico" fait référence au cochon et à la "chiqueiro", la porcherie, ainsi qu'à une période où les menstruations étaient généralement associées à de la saleté, explique CNN Brésil.

"Être de Chico" signifie donc "être sale", ce pourquoi sa déclaration fait polémique. Un scandale dont se serait bien passé Neymar et qui ne devrait pas encourager Carlo Ancelotti à changer sa décision initiale en le reprenant pour le Mondial.



