🎥 "J'étais sur la lune" : Youri Tielemans n'en revenait pas de son but en finale d'Europa League

Aston Villa a remporté la première Europa League de son histoire mercredi soir en dominant Fribourg en finale 3-0. Youri Tielemans a lancé les Anglais avec une superbe frappe. Buendia et Rogers ont inscrit les deux autres buts de la rencontre. Amadou Onana est monté au jeu après l'heure de jeu.

Mercredi soir, Aston Villa a dicté sa loi en finale d'Europa League face à Fribourg. Le club anglais s'est imposé 3-0 au terme d'une rencontre maîtrisée sans problème. Deux Diables Rouges ont participé à cette grande soirée. Youri Tielemans, titulaire au milieu de terrain, et Amadou Onana, remis pour disputer la finale malgré les incertitudes des derniers jours.

Un boulet de canon de Youri Tielemans

Pendant une bonne partie de la première période, Fribourg a tenté de résister avec un bloc compact et beaucoup d'agressivité. Aston Villa a fait craquer la défense allemande avant la pause. Sur un corner joué en deux temps, le ballon est arrivé jusqu'à Tielemans, seul dans la surface. Le Belge a envoyé une frappe puissante au fond des filets à la 41e minute.

Un but qui a libéré les joueurs d'Unai Emery. Quelques minutes plus tard, Buendia a doublé la mise avant la mi-temps. Rogers a aussi trouvé le chemin des filets pour porter le score à 3-0 à la 58e minute de jeu.

La première coupe d'Europe pour Onana et Tielemans

Onana a pu profiter de cette soirée historique. Resté sur le banc au coup d'envoi, le milieu belge est monté au jeu en seconde période après avoir été annoncé incertain pour la finale. C'est le premier titre remporté par Onana en carrière. Pour Tielemans, ce nouveau sacre est le septième trophée de sa carrière professionnelle.



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Tielemans avait le sourire au coup de sifflet final. Le capitaine des Diables Rouges est revenu sur le parcours d'Aston Villa cette saison. "On a fait un superbe parcours avec cette équipe. Ça fait trois ans qu'on se qualifie pour des coupes d'Europe et cette fois on parvient à aller jusqu'au bout... C'est incroyable."

Le milieu de terrain a tenu à remercier les supporters présents en finale. "On a entendu nos supporters durant toute la rencontre, c'était un énorme boost pour nous et ce trophée est aussi pour eux."

Tielemans était sur la lune après son but

Tielemans est ensuite revenu sur son superbe but inscrit avant la pause. "J'étais sur la lune au moment de voir ce ballon entrer dans le but adverse. Après, je suis resté concentré dans mon match et on savait qu'on aurait plus de chances de l'emporter en restant focus."

Cinq fois pour Unai Emery

Le club de Birmingham, porté par une ferveur populaire, s'offre une ligne prestigieuse à son palmarès après des années d'attente. Unai Emery a remporté la cinquième Europa League de sa carrière, un record. Emery avait soulevé le trophée à trois reprises avec Séville et une fois avec Villarreal. "C'est le roi de l'Europa League, tout simplement" a expliqué Tielemans avant de quitter l'interview pour continuer à fêter le titre.