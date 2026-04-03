Des joueurs du Congo retenus en sélection... pour fêter la qualification en Coupe du Monde !

Le LOSC n'est pas content du tout. Chancel Mbemba sera absent ce week-end, retenu en sélection... pour célébrer la qualification de la RDC en Coupe du Monde.

C'est un match très important pour le LOSC ce samedi : le derby du Nord entre Lille et Lens. Une rencontre particulière quel que soit le contexte, mais qui sera en plus cruciale dans la course à l'Europe pour les Dogues. Pourtant, Lille sera privé de Chancel Mbemba, un titulaire important.

Qualifié mardi pour la Coupe du Monde 2026 avec la République Démocratique du Congo, Mbemba n'est en effet pas encore revenu en France. Bruno Genesio s'en est ouvert en conférence de presse dans des propos rapportés par Le Petit Lillois.

La RDC risque des sanctions

"Certains joueurs sont rentrés mercredi, jeudi, vendredi... Certains ne sont pas rentrés du tout. C'est très difficile", regrette Genesio. La fédération congolaise de football aurait en effet pris la décision, affirme la direction du LOSC, de retenir quelques joueurs : du côté lensois, Arthur Masaku est également concerné.

La raison ? Célébrer la qualification en Coupe du Monde, la première en 52 ans pour les Léopards. Les joueurs sont en effet attendus à Kinshasa pour fêter ça avec leur public, après s'être qualifiés outre-Atlantique, à Guadalajara.

Olivier Létang, président du LOSC, est particulièrement mécontent : "Les règlements FIFA sont clairs : les joueurs doivent être de retour dans leurs clubs 48 heures après leur match. Chancel Mbemba aurait dû être à Lille hier en fin d’après midi. Le dossier est déjà entre les mains de la discipline de la FIFA, car c’est une jurisprudence très dangereuse pour tous les clubs. Ce sont eux qui paient les joueurs", s'indigne-t-il dans Le Petit Lillois.



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En Belgique, au moins un joueur est dans cette situation : il s'agit de Matthieu Epolo, lui aussi retenu par sa fédération pour célébrer la qualification. Le Standard n'apprécie pas, mais a décidé de ne pas exiger le retour de son joueur, afin d'éviter des tensions entre Epolo et sa fédération nationale.