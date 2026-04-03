Vincent Euvrard commente l'arrivée de Bruny Nsimba : "Nous n'avons pas toujours été amis"

Bruny Nsimba a d'ores et déjà été annoncé comme le premier renfort estival du Standard. Un transfert qui fait forcément plaisir à Vincent Euvrard.

Le Standard n'a pas traîné : le premier transfert pour la saison 2026-2026 a déjà été annoncé le 25 mars dernier. Il s'agit de Bruny Nsimba, l'attaquant du FCV Dender, qui arrivera libre le 30 juin prochain au terme de son contrat. "Ce n'est pas si tôt que ça, nous sommes en mars", souligne Vincent Euvrard, interrogé à ce sujet en conférence de presse.

Nsimba devra amener un peu de peps à la ligne offensive du Standard la saison prochaine, et Euvrard est persuadé qu'il peut y parvenir. "Il a 26 ans, c'est son pic de forme et il sera encore au top niveau pour les deux, trois, quatre prochaines années", pointe le coach du Standard.

Euvrard et Nsimba, "pas toujours les meilleurs amis"

"Bruny a l'expérience de la Challenger Pro League mais aussi, désormais, de la Jupiler Pro League avec deux saisons à 9 et 8 buts", continue Euvrard, qui a bien connu Bruny Nsimba à Dender. "Un attaquant jeune, belge, en fin de contrat et donc gratuit, qui met 8 et 9 buts, c'est une aubaine". Pourtant, réunir les deux hommes n'allait pas forcément de soi.

"Nous n'avons pas toujours été les meilleurs amis du monde", sourit Vincent Euvrard. "Il avait été très déçu que je le mette sur le banc à Anderlecht. Mais il est rentré et a mis le goal de la victoire tout seul. C'est un garçon avec une forte personnalité, et c'est important pour le Standard. Cependant, il sait aussi mettre son égo de côté pour le bien de l'équipe", souligne l'ex et désormais futur coach de Nsimba.

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"Nous avons eu des discussions d'adultes, et il a toujours répondu de la bonne manière. Quand tu as bossé avec le garçon, tu n'as aucun doute. Sclessin l'aimera bien, mais ce sera à lui d'assumer ce que le club représente", conclut Euvrard. "Ce sera une toute autre pression pour lui, mais il est prêt pour ça".