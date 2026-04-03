Vanhaezebrouck a une préférence nette : "Pour le football belge, il vaut mieux qu'ils soient champions"

L'Union aborde les play-offs avec une confiance inébranlable et rêve ouvertement d'un nouveau titre. Hein Vanhaezebrouck s'attend à un duel avec le Club de Bruges, mais donne un très léger avantage aux Bruxellois.

La saison dernière, l'Union Saint-Gilloise a été sacrée championne pour la première fois depuis près de 90 ans. Et ils pourraient bien ne pas devoir attendre aussi longtemps pour refaire le coup, puisque l'USG est en tête au début des Playoffs.

Reste à tenir tête au Club de Bruges, le grand rival de l'Union ces dernières saisons. " Pour ne pas dire fifty-fifty, je donne 51 % de chances à l'Union et 49 % au Club Bruges", a confié Hein Vanhaezebrouck à Het Nieuwsblad. Sauf surprise de Saint-Trond, cela devrait se jouer à deux.

Hein Vanhaezebrouck donne à l'Union un léger avantage sur Bruges

"L'Union n'a perdu que deux fois en trente matches. Ce sont des chiffres de champion », poursuit l'ancien entraîneur de Gand et d'Anderlecht. Le Club Bruges aimerait ajouter une deuxième étoile (synonyme de 20e titre) à son écusson, mais selon Vanhaezebrouck, ce serait mieux... pour le football belge si l'Union était championne.

"Le Club de Bruges est en train de s'isoler sur une voie à part. C'est déjà l'équipe la plus riche de Belgique. Si elle empoche encore tout cet argent de la Ligue des champions, l'écart va continuer à grandir. Je ne vois pas d'autres clubs les rejoindre rapidement".

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La défense unioniste, avec 17 buts encaissés, est l'arme n°1 dans la course au titre. "Burgess et MacAllister, on savait déjà à quel point ils sont bons. Ross Sykes est la révélation de la saison"', ajoute Vanhaezebrouck, qui voit aussi en Sykes une arme sur phases arrêtées, notamment sur les corners.