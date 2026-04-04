Lucas Pirard de retour, des changements au milieu : voici la composition probable du Standard à Louvain

Vincent Euvrard va devoir opérer quelques changements pour le déplacement à Louvain ce samedi. Voici la composition probable des Rouches pour cette première rencontre des Europe Play-Offs.

Vincent Euvrard ne l'a pas caché en conférence de presse. Même si l'objectif est de remporter ces Europe Play-Offs, le Standard va aussi commencer à préparer la saison prochaine en construisant avec le groupe qui devrait toujours être en place. Exit donc les Calut, Kuavita, Bolingoli et Henry, qui n'ont pas convaincu, ne joueront plus cette saison et quitteront le club le 30 juin.

Pour ce déplacement à Louvain, le T1 des Rouches est également privé de Matthieu Epolo, en pleines festivités en République démocratique du Congo après la qualification pour la Coupe du monde, ainsi que de Steeven Assengue, Marlon Fossey et Teddy Teuma, blessés.

C'est donc Lucas Pirard qui reprendra place dans les cages. En défense, Henry Lawrence, Ibe Hautekiet, David Bates, Josué Homawoo et Gustav Mortensen sont disponibles et attendus dans le onze de base, même si Daan Dierckx tentera aussi de retrouver sa place.

Mohamed El Hankouri de retour dans le onze ?

Au milieu de terrain, Ibrahim Karamoko est parfois freiné par une légère pubalgie qui ne devrait néanmoins pas l'empêcher de tenir sa place. Si le Français est finalement trop court physiquement, il sera remplacé par Marco Ilaimaharitra devant la défense. Un cran plus haut, Casper Nielsen est attendu dans le onze, tandis que Mohamed El Hankouri, de retour de blessure, pourrait remplacer Teuma dans un rôle de numéro 10.

Sur le plan offensif, Rafiki Saïd est toujours attendu dans le onze, tandis qu'il est difficile de savoir qui l'accompagnera. Dennis Ayensa, Timothé Nkada et René Mitongo sont disponibles, au même titre que Bernard Nguene. Une configuration qui ferait commencer Adnane Abid, Tobias Mohr ou encore Nayel Mehssatou sur le banc.



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La composition probable du Standard à Louvain : Pirard – Lawrence, Hautekiet, Bates, Homawoo, Mortensen – Karamoko, Nielsen, El Hankouri – Saïd, Ayensa