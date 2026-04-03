David Hubert dans un fauteuil, un an après avoir été viré d'Anderlecht : "C'est du passé..."

Le symbole est déjà fort : il y a un an, juste avant les Playoffs, David Hubert était viré par le RSC Anderlecht. Un an plus tard, il entame ces mêmes Playoffs en tête avec l'Union Saint-Gilloise.

David Hubert y a certainement déjà pensé : il y a un an, avant que les Playoffs commencent, il prenait la porte de manière brutale du côté du Sporting d'Anderlecht, remplacé par Besnik Hasi. Il ne vivra pas les PO1, et pas la finale de la Coupe pour laquelle il avait qualifié les Mauves... mais un an plus tard, le voilà en tête au début des Playoffs, et en finale de la Coupe - contre Anderlecht.

Même ceux qui ne croient pas aux signes reconnaîtront que le symbole est fort. Mais en conférence de presse, Hubert relativise : "Tout ça, c'est du passé. Je ne pense pas à prendre ma revanche. Je me concentre sur aujourd'hui et nous nous sommes préparés au mieux pour bien commencer ces Playoffs", déclare-t-il.

L'Union Saint-Gilloise dans un fauteuil ?

L'Union est en tête et présente un beau bilan face aux adversaires du top 6 en phase classique (20/30). "Ce n'est rien de plus qu'un signe indicateur. On espère pouvoir répéter ça dans les semaines à venir, voire même mieux faire", déclare David Hubert. "Les résultats de la phase classique ne nous donnent aucune garantie pour ce qui arrive".

Le coach unioniste usera et abusera ensuite des clichés durant sa conférence de presse : "Il faut regarder chacun de ces matchs comme une finale et prendre match par match", sourit-il. "Je sais que c'est un cliché mais c'est comme ça que nous avons regardé toute la saison. Mais commencer en tête ? Ce n'est ni un avantage ni un désavantage", affirme Hubert.

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L'Union Saint-Gilloise commence ses Playoffs ce samedi à la maison, face à Saint-Trond. Deux jours avant que Bruges reçoive le RSC Anderlecht ; là aussi, un petit bonus, celui de pouvoir mettre la pression sur les Blauw & Zwart. Mais David Hubert dira certainement que ce n'est pas nécessairement un avantage...