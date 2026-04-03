Carl Hoefkens réagit fermement à la polémique qui entoure son club

Le NAC Breda est l'un des clubs à la base d'une affaire qui secoue le football néerlandais : ce qu'on a déjà surnommé le "Passportgate". Plusieurs joueurs ont été naturalisés pour jouer avec le Suriname... et ne pourraient donc plus jouer en Eredivisie.

Une affaire véritablement surréaliste secoue les Pays-Bas : le "Passportgate". Depuis plusieurs années déjà, d'anciennes colonies néerlandaises comme Curaçao ou le Suriname naturalisent des joueurs disposant d'origines ou étant nés sur leur territoire. Mais récemment, plusieurs clubs d'Eredivisie se sont emparés du sujet, soulignant que les joueurs ayant opté pour une autre nation... ont perdu leur nationalité néerlandaise.

Cela signifie que ces joueurs, devenus internationaux pour Curaçao, l'Indonésie, le Suriname ou même le Maroc, auraient besoin d'un permis de travail pour jouer aux Pays-Bas. L'un des clubs ayant soulevé le "problème", c'est le NAC Breda.

Carl Hoefkens défend le NAC Breda

Dans un geste d'une mesquinerie que beaucoup soulignent, le NAC a en effet demandé à ce que la défaite... 6-0 contre le Go Ahead Eagles soit invalidée et le match rejoué. En cause : Dean James, international indonésien, n'aurait pas dû être qualifié pour jouer la rencontre.

Dans des propos rapportés par Voetbal International, Carl Hoefkens, coach du NAC Breda, s'est défendu. "C'est une règle qui existe. Certains étaient au courant, d'autres pas, et ces derniers ont commis une erreur", lance l'entraîneur belge. "Du côté de l'Ajax, par exemple, tout était en ordre".



Hoefkens ne souhaite donc plus en parler. "Des erreurs ont été commises et elles impliquent plusieurs clubs, donc ça devient un sujet de discussion. Pour ma part, je ne veux plus y penser ou en parler", conclut-il.