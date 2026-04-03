Mauvaise nouvelle avant les Playoffs : un international belge U18 s'est cassé le pied avec la sélection

La Gantoise ne pourra probablement plus compter sur les services de Mohammed El Adfaoui cette saison. Le milieu de terrain s'est fracturé le pied avec les U18 belges.

Mohammed El Adfaoui (17 ans) est revenu blessé de la trêve internationale. Repris avec l'équipe nationale belge U18, le milieu de terrain de La Gantoise s'est fracturé le pied, a communiqué le club via ses canaux officiels.

Si l'opération du jeune joueur s'est bien passée, il ne devrait a priori plus jouer cette saison : "Mohammed El Âdfaoui s’est fracturé le pied pendant la trêve internationale avec les U18 de Belgique".

El Adfaoui a joué 4 matchs en D1A cette saison

"Il a été opéré avec succès par le docteur Lootens à l’hôpital Maria Middelares et ne reviendra plus en action cette saison. Nous souhaitons un bon rétablissement à Mo", annonce le club.

Mohammed El Adfaoui a été formé à Anderlecht jusqu'en 2023, avant de rejoindre le centre de formation de La Gantoise. Là, il a intégré le noyau du Jong Gent un an plus tard. Cette saison, il a disputé 12 matchs avec les U23 en Challenger Pro League.



En début de saison, El Adfaoui a également reçu sa chance avec l'équipe A, montant au jeu lors des trois premiers matchs de la saison. Il n'a cependant plus eu de temps de jeu depuis le mois d'octobre dernier.