Un blessé de chaque côté : le début des Europe Play-Offs entre l'Antwerp et Genk laisse déjà des traces

La première rencontre d'Europe Play-Offs entre l'Antwerp et le Racing Genk a laissé des traces. Côté limbourgeois, Yaimar Medina a quitté la pelouse sur blessure, tout comme Gerard Vandeplas chez les Anversois.

Le Racing Genk et l'Antwerp ont lancé la première journée des Europe Play-Offs, ce vendredi soir au Bosuil. Les Limbourgeois se sont imposés 1-2 grâce à un doublé de Daan Heymans et ont déjà envoyé un premier message au reste de leurs concurrents.

Les visiteurs ont réalisé une belle prestation dans une rencontre relativement équilibrée et ont réussi à marquer deux fois avant l'heure de jeu, tandis que les locaux ont réduit l'écart à cinq minutes de la fin du temps réglementaire via Christopher Scott, en vain.

Genk n'est toutefois pas sorti indemne de son déplacement à Anvers. En effet, Yaimar Medina a reçu un coup de Yuto Tsunashima dont il est sorti diminué. Titularisé dans une position plus offensive que d'habitude, le latéral gauche de formation a été touché alors que le ballon était déjà sorti du terrain, et est resté au sol. Il n'a pas pu continuer et a été remplacé par Junya Ito.

Yaimar Medina blessé à Genk, Gerard Vandeplas à l'Antwerp

Un coup dur pour Nicky Hayen, qui avait titularisé Medina pour la première fois en six matchs officiels et qui comptait bien le relancer. Mais, dans le camp d'en face, Joseph Oosting a peut-être aussi perdu un joueur pour quelques semaines.



En effet, l'entraîneur néerlandais a été contraint de remplacer Gerard Vandeplas à la pause. Touché à la cheville, l'attaquant de 20 ans n'était pas en mesure de continuer et passera très prochainement des examens pour connaître l'étendue du problème. Quoi qu'il en soit, cette première rencontre d'Europe Play-Offs a déjà laissé des traces sur les deux équipes.