Courtrai prend trois points importants, le Jong Genk frustre Lokeren

Courtrai prend trois points importants, le Jong Genk frustre Lokeren

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Deux matchs de Challenger Pro League étaient au programme ce vendredi soir. Courtrai a pris son temps pour faire la différence.

Le KV Courtrai recevait la réserve de La Gantoise ce vendredi dans le cadre de la 30e journée de Challenger Pro League. Chaque match vaut gros pour le moment, les Kerels étant actuellement 2e au classement, une place synonyme de montée directe en D1A.

Face à la meilleure équipe U23 de la saison, classée 8e, Courtrai a mis longtemps avant de trouver la faille. Il a fallu attendre la 63e minute pour que Thierry Ambrose ouvre le score en faveur des Flandriens, qui ne vont plus lâcher. 

Courtrai prend une belle avance sur le Beerschot

Un deuxième but signé Jellert Van Landschoot scellera le match en faveur du KV Courtrai, qui prend 4 points d'avance sur le Beerschot - mais c'est en comptant les points du match face au Seraing, qui pourrait encore devoir se rejouer.

Dans l'autre match de la soirée, qui comportait moins d'enjeux, le Jong Genk, privé de Lucca Brughmans repris et titulaire avec l'équipe A, recevait le Sporting Lokeren. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 2-2.


Lokeren est 9e, tandis que le Jong Genk stagne à la 14e place et pourrait être dépassé par le RSCA Futures ce week-end. Le classement des équipes U23 compte peu, sauf grosse surprise et relégation possible cette saison suite au verdict à venir dans le dossier concernant le format de la Pro League.

 Classement T P G P P B = Forme
1. SK Beveren SK Beveren 30 82 26 4 0 71-22 49 G G P G G
2. KV Courtrai KV Courtrai 30 64 20 4 6 58-31 27 G P G P G
3. Beerschot Beerschot 30 60 18 6 6 47-27 20 G G G G G
4. Lommel SK Lommel SK 30 53 15 8 7 58-43 15 P P P G G
5. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 31 48 13 9 9 40-40 0 P P G P P
6. FC Liège FC Liège 30 47 14 5 11 40-38 2 P P P P G
7. Eupen Eupen 30 46 12 10 8 40-31 9 G P G P G
8. La Gantoise La Gantoise 30 40 12 4 14 41-48 -7 P P P G P
9. KSC Lokeren KSC Lokeren 30 40 10 10 10 46-43 3 P P G G P
10. Lierse SK Lierse SK 30 34 9 7 14 33-41 -8 G G P P P
11. RFC Seraing RFC Seraing 30 34 8 10 12 35-43 -8 G G P P G
12. Francs Borains Francs Borains 30 33 9 7 14 31-41 -10 P G P G G
13. RWDM Brussels RWDM Brussels 30 33 8 9 13 47-50 -3 P G P P P
14. Jong Genk Jong Genk 30 29 7 8 15 39-56 -17 P P P G P
15. RSCA Futures RSCA Futures 30 28 6 10 14 40-53 -13 P P P P P
16. Club Brugge NXT Club Brugge NXT 31 18 4 6 21 32-55 -23 P P P P P
17. Olympic Charleroi Olympic Charleroi 30 16 3 7 20 26-62 -36 P P P P P
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