Courtrai prend trois points importants, le Jong Genk frustre Lokeren

Deux matchs de Challenger Pro League étaient au programme ce vendredi soir. Courtrai a pris son temps pour faire la différence.

Le KV Courtrai recevait la réserve de La Gantoise ce vendredi dans le cadre de la 30e journée de Challenger Pro League. Chaque match vaut gros pour le moment, les Kerels étant actuellement 2e au classement, une place synonyme de montée directe en D1A.

Face à la meilleure équipe U23 de la saison, classée 8e, Courtrai a mis longtemps avant de trouver la faille. Il a fallu attendre la 63e minute pour que Thierry Ambrose ouvre le score en faveur des Flandriens, qui ne vont plus lâcher.

Courtrai prend une belle avance sur le Beerschot

Un deuxième but signé Jellert Van Landschoot scellera le match en faveur du KV Courtrai, qui prend 4 points d'avance sur le Beerschot - mais c'est en comptant les points du match face au Seraing, qui pourrait encore devoir se rejouer.

Dans l'autre match de la soirée, qui comportait moins d'enjeux, le Jong Genk, privé de Lucca Brughmans repris et titulaire avec l'équipe A, recevait le Sporting Lokeren. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 2-2.



Lokeren est 9e, tandis que le Jong Genk stagne à la 14e place et pourrait être dépassé par le RSCA Futures ce week-end. Le classement des équipes U23 compte peu, sauf grosse surprise et relégation possible cette saison suite au verdict à venir dans le dossier concernant le format de la Pro League.