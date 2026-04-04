"Je sais que l'on attend beaucoup de moi" : Kevin De Bruyne sur son rôle chez les Diables et l'échec italien

Revenu à Naples pour préparer l'importante réception de l'AC Milan, Kevin De Bruyne a accordé un entretien à la Gazzetta dello Sport, dans lequel il est revenu sur cette trêve internationale et la nouvelle non-participation de l'Italie à la Coupe du monde.

De retour à Naples après la trêve internationale, Kevin De Bruyne se prépare pour un match au sommet, ce lundi en Série A. Un véritable duel pour la deuxième place pour les Napolitains, qui recevront l'AC Milan, qui compte une longueur d'avance.

Le moment choisi par le quotidien italien La Gazzetta dello Sport pour réaliser une longue interview du Diable Rouge, dans laquelle il est notamment revenu sur cette trêve internationale et sur le "nouveau" rôle qui est le sien en équipe nationale.

"Je sais que l'on attend beaucoup de moi, je dois aider cette nouvelle génération à grandir et à aller loin. C'est différent du passé, mais j'aime ça. Représenter son pays est un honneur, et pour le moment, tout va dans le bon sens", a-t-il déclaré, avant de se livrer sur ses attentes quant à la prochaine Coupe du monde.

Une crise dans le football italien ?

"Je pense qu'il y a moins d'attentes qu'avant. Évidemment, nous avions un groupe exceptionnel en 2018, tandis qu'il y a maintenant beaucoup de nouveaux joueurs. Il faudra commencer par passer la phase de poules, et ensuite, tout dépendra de nos adversaires. Nous voulons bien jouer au football et aller le plus loin possible, nous espérons pouvoir faire quelque chose de bien."

C'est ensuite sur un sujet localement sensible qu'a été invité à s'exprimer Kevin De Bruyne : la troisième absence consécutive de l'Italie à la Coupe du monde. "Je pense que le niveau en Europe s'élève sans cesse. Même les petites équipes nationales peuvent construire une équipe correcte et obtenir des résultats. Bien sûr, rater la Coupe du monde est une énorme perte pour l'Italie, mais nous n'y pouvons rien."





"Le football italien est-il en crise ? En ratant trois Coupes du monde consécutives, je dirais que oui. Mais je ne connais pas les détails, la structure ni la philosophie des équipes, des jeunes jusqu'au plus haut niveau. Donc je ne sais pas trop..." a conclu Kevin De Bruyne qui, lui, sera évidemment bien de la partie cet été, avec les Diables.