"Je me suis senti instrumentalisé" : la mise au point très sèche de Christos Tzolis

Scott Crabbé, journaliste football
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"Je me suis senti instrumentalisé" : la mise au point très sèche de Christos Tzolis
Photo: © photonews

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Christos Tzolis est revenu en forme au meilleur moment pour le Club de Bruges. L'hiver a pourtant été difficile pour lui.

7 buts et 9 assists en 9 rencontres de Playoffs : se rend-on vraiment compte de la forme de Christos Tzolis dans le sprint final de la saison ? Le Grec marche sur l'eau, le titre brugeois lui revient en grande partie. De quoi faire oublier sa déconvenue lors du Soulier d'Or ? Le Grec avait assez mal vécu sa non-victoire.

Plus que le sacre d'Ardon Jashari, c'est tout le battage médiatique autour de lui qui l'avait agacé : "Tous les journalistes que j'ai rencontrés dans les semaines qui ont précédé la remise des prix m'ont dit que j'allais gagner. J'ai donné des interviews à tout le monde, mon frère a fait le voyage depuis la Grèce. Même sur le tapis rouge, on me demandait comment je fêterais ma victoire", se souvient-il pour Het Laatste Nieuws, organisateur de l'événement.

Un scrutin scénarisé ?

"Et puis, je n'ai terminé que troisième… J'ai eu l'impression que les médias se sont servis de moi. J'ai eu le sentiment que vous vouliez créer de la tension à mon sujet et accroître la surprise autour de Jashari. Du coup, je me suis senti bête après coup. Je me suis senti instrumentalisé", poursuit Tzolis.

L'ailier de 24 ans a aussi vécu quelques semaines compliquées sur le plan sportif. Là aussi, il a assez peu goûté au traitement médiatique, expliquant que ses semaines plus creuses n'avaient rien à voir avec sa déception du Soulier d'Or. 

Lire aussi… Merci papy : la blague du noyau brugeois à Simon Mignolet à la veille de son tout dernier match
"J’avais une double fracture à la main depuis la fin du mois de novembre. J’ai joué avec une attelle pendant huit semaines. Cela me gênait pour marcher et rendait les tacles plus difficiles. Ensuite, je me suis cassé une côte, mais personne n'en a parlé. Et j'ai été malade trois fois. Et pourtant, ils n'arrêtaient pas de dire que je jouais moins bien à cause de ce Soulier d'or", déplore-t-il. Depuis, Christos Tzolis a fameusement remis les choses au point.

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