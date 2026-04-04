Vincent Kompany a eu très chaud : le Bayern vit un finish spectaculaire

Chafik Ouassal
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Vincent Kompany a eu très chaud : le Bayern vit un finish spectaculaire
Photo: © photonews

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Le Bayern Munich garde le rythme en tête de Bundesliga et peut désormais se tourner vers la grosse échéance qui l'attend en Ligue des Champions.

Après la victoire de ses troupes 3-2 sur la pelouse du SC Fribourg cet après-midi, Vincent Kompany a livré ses impressions sur la performance du Bayern, sans oublier de rendre hommage à l'adversaire du jour.

En effet, les locaux ont rendu la tâche difficile au Bayern et menait même au score de deux buts signés Manzambi (46e) et Holer (71e). Mené 2-0 à la 80e minute qu terme d'une prestation décousue et une défense peu convaincante, les Bavarois ont tout de même trouvé le moyen de retourner le match et de s'offrir un finish spectaculaire. 

Retournement spectaculaire et remontada

Bischof (81e) redonnait l'espoir aux siens dans un premier temps, avant d'égaliser dans les arrêts de jeu (90e +2). Karl a enfin permis aux Bavarois d'arracher la victoire in extremis grâce à un but décisif à la 99e minute, scellant le score final à 2-3.

"En début de première mi-temps, nous avons trouvé de bons espaces, mais le dernier geste n’était pas au rendez-vous. Mais il faut saluer l’adversaire, qui a tout donné devant ses supporters. C’est pour cela que cela a été difficile pour nous", confiait le Belge après la partie dans des propos repris par le site Bavarianfootballworks.

"Cela fait partie du football. On ne peut pas gagner tous les matchs 3-0 ou 4-0 en pratiquant un football de rêve. Il faut vivre ce genre d’émotions au cours d’une saison. Je suis content des trois points car je savais que ce serait difficile aujourd’hui contre Fribourg", poursuit Kompany.

Le Bayern a un très gros rendez-vous ce mardi en Ligue des Champions sur la pelouse du Real Madrid.

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