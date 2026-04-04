🎥 Attendu à Naples, Romelu Lukaku était encore en Belgique aux côtés des jeunes Anderlechtois

Comment l'histoire entre Naples et Big Rom va-t-elle se terminer ? C'est peut-être LA grande question pour les Diables Rouges à l'approche de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Si les Diables rouges ont trouvé le chemin des filets sans trop de difficultés lors du match amical contre les États-Unis, la Belgique aura tout de même besoin d'un Lukaku en forme pour la Coupe du monde.

Problème : l'attaquant est actuellement en pleine revalidation. Il reste certes du temps avant le Mondial, mais un désaccord avec Naples au sujet de cette rééducation pourrait envenimer les choses et la fin de saison du Belge.

Du côté de Naples, on ne voit pas d'un bon œil que Lukaku soit toujours en Belgique. Le buteur préfère suivre un programme individuel dans notre pays et estime que c'est la meilleure façon pour lui de revenir plus vite à 100%. Son club lui aurait toutefois fixé une échéance : se présenter à Naples au plus tard mardi.

En attendant, le buteur était encore dans la capitale du côté de Schaarbeek pour y supporter son fils qui évolue avec les jeunes du Sporting.

Scénario catastrophe si Lukaku est écarté du groupe



Si Romelu Lukaku ne cède pas, Naples pourrait décider de l'écarter du noyau. Et il va sans dire que ce serait très mauvais pour lui si, après sa revalidation, il ne retrouvait pas de temps de jeu en club. Cela voudrait dire que les Diables rouges devraient se présenter au Mondial avec un avant-centre en cruel manque de rythme. Un scénario presque catastrophe pour la Belgique.