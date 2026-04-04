Le champion des Pays-Bas bientôt sacré : un joueur formé à Anderlecht et Genk change la physionomie du match

Le club a connu un après-midi compliqué sur sa pelouse face au FC Utrecht, mais tout s'est finalement bien terminé.

Le Philips Stadion s'est enflammé pour ce qui pourrait bien être le match décisif pour le titre. En cas de victoire contre Utrecht et d'une défaite de Feyenoord face au FC Volendam demain, les Eindhovenois seraient alors sacrés.

Et le PSV a connu un mauvais départ devant son public. Dès la troisième minute, Artem Stepanov ouvrait le score et après treize minutes, le score était déjà de 0-2 après le but de Gjivai Zechiël.

Ismael Saibari en feu

Ismael Saibari (21e) relançait le match et le PSV en réduisant le score. Les joueurs d'Eindhoven ont failli égaliser avant la mi-temps mais Guus Til ne trouvait pas le cadre sur un service de Saibari.

Après le repos, l'ailier (48e) formé à Anderlecht et Genk se mettait à nouveau en évidence et égalisait avant que Til (52e) ne mette le PSV aux commandes, sur un assist du Belgo-Marocain très inspiré et dans tous les bons coups.

Les visiteurs ne lâchaient pas et Jesper Karlsson égalisait en fin de match (82e). Le PSV a toutefois fait preuve de résilience et, dans le temps additionnel, le remplaçant Couhaib Driouech a inscrit le but libérateur du 4-3.





Voilà de quoi placer les leaders à un petit doigt du titre, le PSV sera spectateur attentif de la rencontre entre Feyenoord et Volendam, et sera surtout supporter de ces derniers.