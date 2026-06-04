OFFICIEL : OHL lève l'option d'achat de l'une de ses satisfactions de la saison

OHL a annoncé son premier transfert estival. Lukasz Lakomy va rester trois années supplémentaires au club. Les Louvanistes ont levé l'option d'achat incluse dans son contrat.

Le milieu de terrain de 25 ans était arrivé l’été dernier en prêt en provenance des Young Boys de Berne, en Suisse. Grâce à cette option d’achat, il est désormais lié au club louvaniste jusqu’en 2029.

Le club récompense ainsi sa belle saison, durant laquelle il a régulièrement affiché ses qualités techniques et sa qualité de frappe dans l’entrejeu. Louvain compte désormais sur Lukasz Lakomy pour prendre encore plus d’importance dans les années à venir.

𝑳𝒂𝒌𝒐𝒎𝒚 𝟐𝟎𝟐𝟗. 🖋



Łukasz Łakomy komt definitief over van Young Boys Bern. De club licht de aankoopoptie van de Poolse middenvelder, die tot 2029 onze kleuren zal verdedigen. 💪



Nie możemy się doczekać, by obserwować, jak będziesz błyszczeć przez kolejne lata, Łukaszu!… pic.twitter.com/kpFufDLqFy — OH Leuven (@OHLeuven) June 3, 2026

Le Polonais a disputé pas moins de 34 rencontres avec OHL lors de la saison 2025-2026. Il a inscrit trois buts et délivré trois assists.





Le communiqué de Louvain

"Sa magnifique frappe contre le Cercle de Bruges et son tir à domicile face à La Gantoise resteront sans doute dans toutes les mémoires", écrit OHL sur son site. "Grâce à son pied gauche très fin, il a montré sa classe à plusieurs reprises. Lukasz Lakomy défendra aussi nos couleurs lors des trois prochaines saisons et continuera d’écrire son histoire à Louvain."