Le Real Madrid prépare le retour de José Mourinho : voici la condition

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Le Real Madrid prépare le retour de José Mourinho : voici la condition
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Pour gagner les élections au Real Madrid, Florentino Pérez promet le retour de José Mourinho. Le président veut sauver sa place.

À quelques jours de l'élection présidentielle du Real Madrid, Florentino Pérez a dégainé un argument de poids. Le dirigeant espagnol a annoncé sur son compte X (ex-Twitter) que José Mourinho pourrait faire son retour sur le banc madrilène s'il est réélu dimanche. Une sortie qui a enflammé les réseaux sociaux.

La guerre pour la présidence du Real Madrid

La sortie de Pérez n'a rien d'anodin. Son adversaire Enrique Riquelme était en pleine opération séduction dans les médias lorsque le président du Real Madrid a dévoilé son principal argument de campagne : le retour du Special One. "Pendant ce temps, à la télé, ils parlent, parlent et parlent encore", peut-on lire sur X.

Une liga a 100 points avec le Real Madrid

Le Portugais connaît parfaitement la maison blanche. Entre 2010 et 2013, il avait remporté plusieurs trophées dont la Liga en 2012 et mis fin à la domination du FC Barcelone de Lionel Messi, Iniesta et Xavi en championnat. Un passage qui continue de marquer une partie des supporters madrilènes.

D'après plusieurs médias espagnols comme AS et MARCA, son retour est bien avancé. Un contrat jusqu'en 2029 l'attendrait à Madrid. Le Real devrait s'entendre avec Benfica, qui réclamerait 15 millions d'euros pour laisser partir son entraîneur. Jorge Mendes, son agent, travaillerait sur les derniers détails du dossier. D'après les rumeurs, Mourinho devait reprendre la sélection portugaise après la Coupe du monde...

Des retrouvailles pour Courtois et Mourinho

Pour Thibaut Courtois, ce serait des retrouvailles. Le gardien belge a travaillé sous les ordres de José Mourinho à Chelsea lors de la saison 2014-2015. À l'époque, le technicien portugais avait pris une décision forte en faisant de Courtois son gardien titulaire malgré la présence de Petr Čech, légende du club londonien. Un choix qui avait marqué un tournant dans la carrière du Diable Rouge, alors âgé de seulement 22 ans.

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