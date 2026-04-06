🎥 Action complètement dingue en Turquie : un gardien plante un but à 80 mètres du but

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Photo: beIN SPORTS Türkiye

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Le gardien de Kasimpasa, Andreas Gianniotis, a marqué un but à la suite d'un long dégagement. Un but improbable qui n'a pas manqué de faire réagir.

Kasimpasa et Kayserispor s'affrontaient samedi dans le cadre de la 28e journée de Süper Lig. Les hommes d'Emre Belözoğlu se sont imposés sur le score de 2-0, mais ce que l'on retiendra surtout de cette rencontre, c'est le but lointain du portier Andreas Gianniotis.

À la 66e minute de jeu, il a réalisé un long dégagement à quelques mètres de son grand rectangle, celui-ci a rebondi proche de la ligne du grand rectangle avant de tromper Bilal Bayazıt. Une scène totalement improbable à laquelle on assiste très peu dans le football.

Premier but d'un portier cette saison en Süper Lig 

Il est le premier gardien à marquer un but dans le championnat turc cette saison. La saison dernière, Fernando Muslera avait également planté une rose. Mais avant cela, il faut remonter à la saison 2011-2012 pour voir un gardien marquer un but. Et c'était d'ailleurs aussi Fernando Muslera.

La plupart des buts inscrits par des gardiens en Süper Lig l’ont été sur penalty. Celui d’Andreas Gianniotis est évidemment très rare. En mars 2008, Michael Petkovic, alors gardien de Sivasspor, avait lui aussi marqué d’un long dégagement face au MKE Ankaragücü.

Avec ce succès, Kasimpasa figure à la 14e place du championnat. Le club a quatre points d'avance sur la zone rouge. Kayserispor (16e) est la première équipe relégable, ce succès a donc une grande importance.

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