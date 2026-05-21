🎥 Le plus grand regret de la carrière d'Eden Hazard : "Je ne lui ai pas assez donné"

Son échec au Real Madrid est probablement le plus grand regret de la carrière d'Eden Hazard. L'ancien capitaine des Diables Rouges voulait, par-dessus tout, briller sous la houlette de son idole, Zinédine Zidane.

Eden Hazard s'est considérablement éloigné de la sphère médiatique depuis l'arrêt de sa carrière professionnelle à l'été 2023. Vivant en Espagne avec sa famille, l'ancien capitaine des Diables Rouges réalise quelques apparitions, l'un ou l'autre partenariat, mais demeure relativement discret.

Se disant toujours disponible pour répondre à l'une ou l'autre interrogation de Rudi Garcia concernant les Diables, Hazard martèle cependant qu'il ne veut pas occuper un rôle trop important, et que rester pendant toute la Coupe du monde aux côtés de la sélection ne représente pas son envie, notamment par souci de discrétion.

Cette envie de ne plus être exposé aux yeux du grand public ne l'empêche néanmoins pas de répondre à quelques interviews ou de prendre part à divers tournages. Dont un, récemment, pour le magazine "Décrypté", diffusé sur Canal+.

Eden Hazard voulait briller sous la houlette de Zinédine Zidane

Aux côtés de l'ancien arbitre français Tony Chapron, Eden Hazard est revenu sur la liste prestigieuse des entraîneurs qu'il a côtoyés, ainsi que sur sa relation avec Zinédine Zidane au Real Madrid. Ne pas avoir brillé sous la houlette de son idole représente indéniablement le grand regret de la carrière du Brainois.

"Pour moi, Zizou, c'était une idole petit. Donc le côtoyer pendant deux ans, c'était magnifique, même si ce n'étaient pas mes meilleures années au niveau football. Parce que je lui ai donné quelques bons matchs, mais je ne lui ai pas assez donné", a-t-il concédé.





Eden Hazard aura disputé 43 matchs sous les ordres de Zidane, pour un total de 2.441 minutes de jeu, soit une moyenne de 56 minutes par match. Une période lors de laquelle le Diable Rouge a inscrit cinq buts et délivré huit passes décisives, livrant des prestations bien en deçà de ses performances habituelles, et n'étant pas épargné par les blessures. Hazard avait joué l'équivalent d'une saison pleine... en trois ans.