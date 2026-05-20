Mignolet se rapproche de la fin de sa carrière : Leko n'aura pas d'autre choix que de le titulariser dimanche

Mignolet se rapproche de la fin de sa carrière : Leko n'aura pas d'autre choix que de le titulariser dimanche
Photo: © photonews

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À Bruges, tous les regards sont tournés vers le titre de champion qui se profile. Mais derrière cette possible fête, un autre moment fort se prépare : les adieux de Simon Mignolet. Tout indique que le gardien devrait débuter dimanche contre Gand, pour ce qui serait le dernier match de sa carrière.

Jeudi, lors du possible match du titre contre le KV Malines, le coach Ivan Leko choisira toutefois à nouveau Dani van den Heuvel. Il reste ainsi fidèle au principe selon lequel une équipe qui gagne doit être modifiée le moins possible. Van den Heuvel n’a d’ailleurs pas déçu depuis qu’il a reçu sa chance suite aux blessures de Simon Mignolet et Nordin Jackers.

Le choix semble donc logique. Depuis que Dani van den Heuvel a obtenu sa chance, le Club de Bruges continue d’enchaîner les résultats et l’équipe paraît stable. Le jeune gardien n’a commis aucune erreur et a dégagé beaucoup de sérénité dans une période où chaque match est devenu décisif. Pour Ivan Leko, il est donc difficile de tout changer en plein milieu d’une lutte pour le titre.

Un choix sensible

Cette décision rend toutefois la situation de Simon Mignolet particulièrement sensible. L’ancien Diable Rouge est à nouveau totalement fit et s’entraîne sans problème depuis plusieurs semaines. Normalement, un Simon Mignolet en pleine possession de ses moyens reste la référence dans les cages du Club de Bruges. Ivan Leko en est lui-même conscient.

Mais le coach croate veut à tout prix préserver l’équilibre de son équipe. Dani van den Heuvel devrait donc à nouveau recevoir la confiance du staff jeudi à Malines, dans ce qui pourrait devenir une soirée historique pour le Club de Bruges. Si les Blauw en Zwart s’imposent, le vingtième titre de champion sera acquis.

Dimanche, Ivan Leko n’aurait pas d’autre choix que d’aligner Simon Mignolet

Et c’est précisément pour cette raison que dimanche semble être le moment parfait pour une autre histoire : les adieux de Simon Mignolet.

Lire aussi… Ivan Leko a un message clair pour ses joueurs : "Quand vous pensez être plus intelligent que les autres..."

Au Club de Bruges, tout le monde mesure parfaitement ce que le gardien a apporté au club ces dernières années. Depuis son retour de Liverpool, il est devenu un véritable leader ainsi qu’un des visages de la période la plus fructueuse de l’histoire récente du club. Il a remporté des titres, disputé des campagnes de Ligue des Champions et maintenu le Club à flot dans d’innombrables grands matchs.

Il serait donc presque impensable qu’une telle carrière se termine sur le banc. Les supporters auraient d’ailleurs beaucoup de mal à l’accepter.

La rencontre à domicile contre La Gantoise s’annonce de toute façon comme une soirée riche en émotions. Non seulement parce que le Club pourrait y célébrer le titre, mais aussi parce que les supporters feront probablement leurs adieux à une véritable icône du club. Dans ces circonstances, Ivan Leko n’aurait pratiquement pas d’autre choix que d’aligner Simon Mignolet une dernière fois.

Ce serait un moment symbolique : un champion qui fait ses adieux devant son propre public, dans un Jan Breydel plein à craquer, avec peut-être encore un trophée entre les mains.

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