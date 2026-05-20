Après quatre échecs d'affilée, est-ce déjà la dernière chance d'Edward Still ?

Edward Still est le nouvel entraîneur de la RAAL. Il joue gros, car jusqu'à présent, ses expériences en tant que T1 oscillent entre le moyen et le catastrophique.

La RAAL s'est séparée de Frédéric Taquin après sa première saison en Jupiler Pro League : après 8 ans de bonheur commun, la passion s'était étiolée entre les deux parties, et une fin de saison catastrophique une fois le maintien (quasi) assuré aura un peu gâché la fin de mandat du coach des Loups.

Néanmoins, fin de parcours en roue libre ou pas, le successeur de Taquin aura un sacré poids sur les épaules : comment faire oublier un coach qui a fait monter les Loups de la D3 Amateurs à la D1A ? Un personnage, qui plus est, assez charismatique et apprécié tant de ses cadres que du public ?

La direction louviéroise a opté pour un coach jeune mais paradoxalement expérimenté : Edward Still. L'arrivée du frère de Will Still a été officialisée ce mercredi - elle était déjà convenue depuis la semaine passée. Mais elle déclenche un enthousiasme mesuré chez les supporters.

Edward Still peut-il enfin convaincre ?

Car Edward Still ne présente pas un bilan positif, c'est le moins qu'on puisse dire. Certes, son nom semble faire partie des meubles en Pro League : Still n'a que 35 ans et est coach depuis 2021. Il était alors présenté comme le futur du coaching en Belgique - profitant un peu de la précocité de son frère cadet Will, plus jeune entraîneur principal de D1A au Lierse à l'époque.







Mais ses débuts en tant que T1 à Charleroi auront été compliqués. D'abord par malchance : sans le changement de format en 2021, Edward Still aurait amené le Sporting en PO1 - mais la 6e place obtenue à l'époque avait correspondu au moment où les Playoffs se sont joués... à quatre équipes. Puis, Still avait perdu pied : son style tout en data, un peu détaché de l'humain, ne collait absolument pas à ce qui faisait le succès de Charleroi.

Il prendra donc la porte, rebondira rapidement à Eupen... et on peut le dire, son passage au Kehrweg sera un échec total. Plutôt que de prendre du temps pour se remettre en question et progresser, Still enchaîne et accepte un poste au KV Courtrai un mois plus tard, au début de la saison 2023-2024 : son début de saison est totalement raté - il ne restera que 8 matchs, sans avoir engrangé la moindre victoire. Déjà, il est licencié : trois expériences et trois échecs.

La RAAL et Edward Still prennent un gros risque

Edward Still prend alors la seule décision qui s'impose : faire un pas de côté. De toute évidence, ses méthodes ne s'adaptent que très mal à un rôle de coach principal ; il redevient donc adjoint de son frère, au Racing Lens. Un rôle dans lequel il excelle, ce qui lui permet de rejoindre le RSC Anderlecht en tant qu'adjoint de Besnik Hasi.

Brièvement redevenu entraîneur intérimaire en février dernier suite au licenciement prévisible de Hasi, Still perdra deux matchs... avant d'accepter un surprenant défi en Championship, à Watford. Une opportunité pour laquelle il peut remercier Mogi Bayat, qui a ses entrées chez les Hornets - rien d'autre ne peut expliquer ce drôle de mariage. Un mariage qui se terminera rapidement en divorce, sans surprise, après 3 victoires en 15 matchs.

Bref : jusqu'à présent, la carrière d'Edward Still en tant qu'entraîneur principal se limite... à quatre échecs en quatre clubs, même en ne comptant pas son bref intérim à Anderlecht. Suffisant, pourtant, pour convaincre Salvatore Curaba. C'est une énorme prise de risque : un club comme la RAAL n'a pas les moyens de commettre une erreur de casting. Quant à Edward Still, on peut supposer que s'il se plante à l'Easi Arena, sa carrière de coach aura fait long feu...