Cinq mois après son départ de l'Union, Sofiane Boufal peut déjà se mettre à la recherche d'un nouveau défi

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Cinq mois après son départ de l'Union, Sofiane Boufal peut déjà se mettre à la recherche d'un nouveau défi
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Officiellement parti de l'Union le 14 janvier dernier, Sofiane Boufal a déjà annoncé son départ du Havre ce mercredi 20 mai. Sa prochaine destination reste inconnue.

Au mois de janvier, Sofiane Boufal quittait l'Union librement pour rejoindre Le Havre, en Ligue 1. Le médian offensif marocain aura disputé dix-sept matchs sous les couleurs du club normand, pour un but et quatre passes décisives.

Une aventure qui ne se poursuivra pas la saison prochaine. L'ancien joueur de Lille, de Southampton ou du Celta Vigo a en effet annoncé son départ du club, ce mercredi sur son compte Instagram.

"Chers supporters havrais. La saison désormais terminée, je tenais à vous remercier pour ces 6 mois passés ensemble. Porter les couleurs du HAC a été un honneur et une immense fierté."

Sofiane Boufal quitte déjà Le Havre après six mois

"J’ai pris énormément de plaisir à jouer au Stade Océane devant vous, mais aussi dans tous les stades où vous vous êtes déplacés pour nous soutenir. Votre soutien et votre fidélité ont compté tout au long de cette aventure."

"Je remercie également tous les membres du club, le staff, mes coéquipiers ainsi que la direction sportive pour leur confiance et ces moments partagés. Le maintien est assuré, la mission est accomplie", a conclu Sofiane Boufal, qui saura ce 26 mai s'il a été sélectionné par Mohamed Ouahbi pour la Coupe du monde 2026, lui qui a porté les couleurs de la sélection nationale à quarante-six reprises (huit buts).

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