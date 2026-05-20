Des nouvelles de Henry Lawrence, forfait pour Westerlo - Standard : "On pensait qu'il pourrait jouer"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Des nouvelles de Henry Lawrence, forfait pour Westerlo - Standard : "On pensait qu'il pourrait jouer"
Photo: © photonews

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Forfait en dernière minute pour le déplacement du Standard à Westerlo, Henry Lawrence ne souffre d'aucun pépin majeur. Le défenseur anglais devrait pouvoir tenir sa place contre Charleroi sans trop de problème.

Mise à part le choix de remettre Timothé Nkada en pointe au détriment de Dennis Ayensa, Vincent Euvrard avait décidé de conserver le onze de base qui avait partagé l’enjeu face au Racing Genk pour le déplacement à Westerlo, ce mardi soir.

Le T1 des Rouches a toutefois été contraint de revoir ses plans en dernière minute. Pendant l’échauffement, Henry Lawrence a en effet dû déclarer forfait, tandis que Daan Dierckx l’a remplacé au pied levé, intensifiant sa préparation à une vingtaine de minutes du coup d’envoi.

Il s’agissait évidemment d’une bien mauvaise nouvelle pour tout le Matricule 16, tant le défenseur anglais s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la saison en bords de Meuse, et comme celui faisant preuve de la plus grande régularité.

De la prudence pour Henry Lawrence, qui ne souffre d’aucun pépin majeur

Interrogé à son sujet en conférence de presse après le succès au Kuipje, Vincent Euvrard s’est tout de même montré optimiste concernant son joueur de 24 ans, qui ne souffre d’aucun pépin majeur et qui a surtout été écarté par précaution.

"Je pense et j’espère que ça ira, ce n’était qu’une fatigue musculaire. On pensait qu’il pourrait jouer, mais il était embêté pendant l’échauffement et on a décidé de ne pas prendre de risque. Lui donner quelques jours supplémentaires pour récupérer devrait nous permettre de pouvoir compter sur lui pour la fin de saison. C’était aussi un peu le cas de Casper Nielsen, qui aurait pu jouer quinze ou vingt minutes, mais qu’on a laissé au repos."

Lire aussi… Timothé Nkada et les Rouches à 180 minutes du rêve européen : "On veut marquer le Standard de notre empreinte"

Une nouvelle rassurante, donc, pour le Standard, qui est tout de même parvenu à s’imposer malgré la blessure de son indéboulonnable en défense. Daan Dierckx, de son côté, n’avait plus joué depuis le 21 avril contre l’Antwerp (défaite 1-2) et a montré quelques limites. Il est néanmoins à la base du 1-2, avec son long ballon dévié de la tête par Timothé Nkada, lançant Adnane Abid dans la profondeur.

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