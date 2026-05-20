Blessé, un Belgo-Congolais va manquer la Coupe du monde avec la RDC

Rocky Bushiri faisait partie de la liste des 26 joueurs sélectionnés par Sébastien Desabre pour la Coupe du monde. Blessé, le natif de Duffel, en région anversoise, doit déclarer forfait.

Pour la première fois depuis 1974, la République démocratique du Congo participera à la Coupe du monde cet été. Les Léopards ont été versés dans le groupe K, composé du Portugal, de la Colombie et de l’Ouzbékistan. Un tournoi avant lequel ils disputeront une rencontre amicale contre le Danemark à Sclessin, dans le stade du Standard.

Un groupe qui peut permettre à la RDC de rêver d’un premier match à élimination directe dans une phase finale de Mondial, les deux premiers de chaque poule ainsi que les huit (sur douze) meilleurs troisièmes étant qualifiés pour les seizièmes de finale.

La sélection congolaise regorge évidemment de joueurs passés, ou évoluant encore, dans notre Jupiler Pro League, voire même d’anciens Diablotins ayant ensuite opté pour le Congo.

Rocky Bushiri manquera la Coupe du monde avec la RDC

Parmi eux, Matthieu Epolo, Joris Kayembe, Noah Sadiki, Ngal'Ayel Mukau, Théo Bongonda, ou encore Rocky Bushiri, qui ne pourra néanmoins pas honorer sa sélection. Le défenseur central, passé par Ostende, Eupen, Malines, ou encore Norwich et Blackpool, qui évolue désormais à Hibernian, en Écosse, s’est blessé lors de son dernier match contre Motherwell, où il est sorti dès la 16e minute.

Révélé sur la Côte belge, le natif de la région anversoise, et plus précisément de Duffel, manquera donc la Coupe du monde 2026, où il sera remplacé par Aaron Tshibola... milieu de terrain et non défenseur, qui évolue aussi dans le championnat écossais, du côté de Kilmarnock.



