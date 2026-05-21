Interview Enfin une fin de saison heureuse, au Standard ? "Les épreuves que l'on a traversées nous ont fait grandir"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Enfin une fin de saison heureuse, au Standard ? "Les épreuves que l'on a traversées nous ont fait grandir"
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Ibrahim Karamoko est devenu un élément incontournable devant la défense du Standard. Le Français de 24 ans ne se préoccupe néanmoins pas trop de ses (très bonnes) prestations personnelles et donne les raisons pour lesquelles, cette fois, les Rouches ne rateront pas le coche.

Grâce à sa victoire à Westerlo et au partage entre le Racing Genk et l'Antwerp, le Standard a désormais toutes les cartes en main pour remporter les Europe Play-Offs, à une petite journée de la fin.

Mais on le sait, ces dernières années, le Matricule 16 a souvent pris la fâcheuse habitude de se "foirer" là où il était à deux doigts d'accomplir quelque chose de beau. Pourquoi serait-ce différent, cette fois ? La réponse d'Ibrahim Karamoko dans la zone mixte du Kuipje, mardi soir.

"Les épreuves que l'on a traversées nous ont fait grandir"

"Je pense que ça fait plusieurs matchs qu'on montre un nouveau visage. On n'avait jamais enchaîné deux victoires de suite et on l'a fait, et dans les performances, on montre aussi davantage de qualité."

"On est aussi plus soudés, sur et en dehors du terrain. Même dans les moments où c'est plus compliqué, on parvient à se serrer les coudes. On a traversé pas mal d'épreuves cette saison, entre les supporters dans le vestiaire et certains revers qu'on a concédés. On ne parvenait pas à justifier nos objectifs, et tout cela nous a fait grandir."

Charleroi viendra avec l'ambition de briser les rêves européens des Rouches

Ce Standard semble effectivement grandir à vue d'œil, mais les Rouches doivent surtout éviter une chose que l'on connaît pourtant très bien en Cité ardente : s'emballer. Les hommes de Vincent Euvrard doivent garder les pieds sur terre, d'autant que Charleroi débarquera à Sclessin samedi soir avec l'envie évidente d'anéantir tous les espoirs européens de leur "rival géographique".

"Non, ce n'est pas difficile de ne pas s'emballer. Cette saison, on s'est déjà beaucoup trop emballés quand il ne fallait pas, et on ne parvenait pas à confirmer. Ici, tout le monde reste lucide, sait que Charleroi est une bonne équipe et qu'ils peuvent faire quelque chose. Tout le monde veut récupérer et travailler pour être à 100 % samedi. Ce sera un gros derby."

Je penserai à ma progression personnelle à la fin de la saison"

Un gros derby (ou choc wallon) qu'il faudra impérativement remporter pour le Matricule 16, qui se développe indiscutablement sur le plan collectif depuis l'arrivée de Vincent Euvrard, mais qui voit aussi chacun de ses joueurs progresser individuellement. Ibrahim Karamoko en est d'ailleurs un excellent exemple.

"Je ne prête pas trop d'attention à mon évolution personnelle. J'ai pas mal enchaîné, mais je me concentre surtout sur les prestations collectives. Notre objectif initial était le Top 6, et maintenant que nous sommes en Play-Offs 2, il est de décrocher ce ticket européen. Je penserai plutôt à ma progression personnelle à la fin de la saison", nous répondait le médian défensif français, qui a bel et bien gagné sa place devant la défense.

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