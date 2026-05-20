🎥 Youri Tielemans, auteur d'un but splendide, et Amadou Onana remportent l'Europa League avec Aston Villa

Avec un but de Youri Tielemans pour lancer les hostilités, Aston Villa a remporté la finale de l'Europa League au détriment de Fribourg, ce mercredi soir. Il s'agit du quatrième sacre européen du club de Birmingham, et du premier depuis 2001.

La première des trois finales de Coupe d'Europe se disputait ce mercredi soir au Besiktas Park d'Istanbul. Une affiche alléchante sur le papier entre Fribourg, septième du championnat d'Allemagne, et Aston Villa, quatrième en Angleterre.

Une rencontre qui revêtait une importance encore plus grande pour Unai Emery, qui pouvait remporter sa cinquième Europa League après son triplé à Séville (2014, 2015, 2016) et son sacre avec Villarreal (2021).

Youri Tielemans, détonateur de la finale de l'Europa League

Si Amadou Onana, de retour de blessure, a pris place sur le banc, le technicien espagnol a par contre bien aligné Youri Tielemans pour dynamiser son entrejeu. Le moins que l'on puisse écrire est que le Diable Rouge le lui a bien rendu, avec une magnifique volée pour mettre les Villans aux commandes en fin de première période (0-1, 41e).

Dominateur dans une rencontre finalement pas si emballante, Aston Villa s'est mis à l'abri en doublant la mise juste avant le retour des vestiaires, via Emiliano Buendía, auteur d'une superbe frappe du pied gauche depuis l'extérieur de la surface, ne laissant aucune chance à Noah Atubolu (0-2, 45+3e).





Supérieurs dans le jeu, les Anglais ont même inscrit le troisième but à l'heure de jeu des pieds de Morgan Rogers, le plus prompt pour reprendre le centre de Buendía (0-3, 58e), avant de gérer tranquillement une fin de rencontre où Amadou Onana est monté à la 66e minute de jeu, en remplacement de Victor Lindelöf. Youri Tielemans, quant à lui, a quitté le jeu à la 88e minute, remplacé par Douglas Luiz.

Un septième Belge buteur en finale de C3

Aston Villa remporte donc le quatrième sacre européen de son histoire après la Coupe des clubs champions et la Supercoupe de l'UEFA en 1982, ainsi que la Coupe Intertoto en 2001, tandis que Fribourg conserve un palmarès européen vierge.

Il s'agit aussi du premier trophée continental et du plus grand titre de la carrière d'Amadou Onana et Youri Tielemans, devenant le septième Belge à marquer en finale d'Europa League (ex-Coupe de l'UEFA) après Raoul Lambert, Julien Cools, Alex Czerniatynski, Marc Wilmots, Eden Hazard et Romelu Lukaku, qui était le dernier Diable Rouge à l'avoir fait en 2020 avec l'Inter Milan.

Résumé : Manuel Gonzalez.